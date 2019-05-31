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Привітання з Днем ангела Юлії 2019: побажання і картинки на іменини

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День Ангела Юлії - фото 1
День Ангела Юлії

Вітання для Юлії в День Ангела 2019 зроблять щасливими усіх власниць цього імені. У це свято не забудьте потішити знайомих Юль, надіславши привітання з іменинами! Зібрали для вас найкращі вірші, побажання у прозі та картинки, які змусять Юлій усміхатися.

Ім'я Юлія в перекладі з латинської мови перекладається як "з роду Юліїв". Вважається, що воно пов'язане з Юлом, сином Енея. Свій День ангела власниці цього сильного імені відзначають тричі на рік: 31 травня, 29 липня, 12 лютого.

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

Зібрали для вас привітання з іменинами українською мовою у віршах, прозі та в картинках, які точно змусять принесуть гарний настрій іменинницям :) НадішлітьЮлії найкращі поздоровлення!

Вірші для привітання Юлі з Днем ангела

***
Хай Юлю нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

***

Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Юля вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім'я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами Юля вітає!

***

Свят у світі є багато.
Лиш у Юлі нині свято -
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх -
Все - тобі, усе - для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого -
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела, Юля, найкращі привітання!

***

В гості Ангел прилітає,
Свято ділиться на двох,
Він тебе оберігає,
Хай же з вами буде Бог.
Юлія, ти поводься добре,
Ангела свого, дивись не ображай,
А то може він злякатись,
Й попадеш пряменько в Рай!
Будь те ж ви разом щасливі,
І здорові і красиві!

***

СМС поздоровлення з іменинами для Юлі

***
Нехай під крилами своїми
Юлю ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.

***

З Днем Ангела Юлії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров'ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!

***

Сьогодні настали іменини
У Юлії, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Юля - покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

Твоє ім’я Юлія - найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!

***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Юлі нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!

***

Вітання Юлії з іменинами у прозі

***

Сьогодні твій День Ангела – уважного небесного покровителя. Його не можна побачити на власні очі, але можна зрозуміти з тих життєвих змін, які, як нам здається, відбулися зовсім випадково. Воля випадку завжди в руках ангела і я тобі бажаю щиро вірити в його силу і твердо, впевнено йти по життю, пам’ятаючи про його опіку.

***

Прийміть щирі вітання з Днем Ангела. Нехай Ангел Охоронець ніколи не відступає від вас і дарує відкритість і красу вашій душі, мудрість і терпіння – серцю, щирість та чистоту вашій вірі.

***

З Днем Ангела тебе, Юлю, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Ангел Охоронець допомагає тобі летіти … коли твої крила опускаються вниз!

***

У День ангела хочу побажати тобі, Юлічко, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

***

Іменини – це свято душі і тепла, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе як можна менше неприємностей і бід. Якщо ти не шкодуєш себе, пожалій його!

***

Юлю, вітаю тебе, сонечко, з іменинами! Будь завжди такою ж життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.

***

Сьогодні у тебе День Ангела. Приймай мої поздоровлення. Я бажаю тобі міцного здоров’я, багато сил і енергії, море фінансів і океан фінансового благополуччя. Нехай твоє життя буде казковим. Нехай у тебе завжди буде багато вражень. Я бажаю тобі не сидіти на місці, багато подорожувати, знайомитися з новими людьми і розкривати нові грані нашого, на перший погляд простого, але і такого складного життя. Зі святом!

***

Сьогодні у тебе День Ангела. Приймай мої поздоровлення. Я бажаю тобі міцного здоров’я, багато сил і енергії, море фінансів і океан фінансового добробуту. Нехай твоє життя буде казковим. Нехай у тебе завжди буде багато вражень. Я бажаю тобі не сидіти на місці, багато подорожувати, знайомитися з новими людьми і розкривати нові грані нашого, на перший погляд простого, але і такого складного життя. Зі святом!

Картинки і листівки на іменини Юлії

Привітання з Днем ангела Юлії 2019: побажання і картинки на іменини - фото 330967

Привітання з Днем ангела Юлії 2019: побажання і картинки на іменини - фото 330968

Привітання з Днем ангела Юлії 2019: побажання і картинки на іменини - фото 330969

Привітання з Днем ангела Юлії 2019: побажання і картинки на іменини - фото 330970

Привітання з Днем ангела Юлії 2019: побажання і картинки на іменини - фото 330971

Привітання з Днем ангела Юлії 2019: побажання і картинки на іменини - фото 330972

Вам знадобиться: Гарні привітання з Днем народження українською мовою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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