Нейромережу навчили генерувати тексти пісень на основі декількох слів

Спеціаліст по даних з Аргентини Маті Гатті створив нейромережу, яка здатна складати тексти пісень з ключових слів або фраз.

Так, Маті Гатті розробив систему, навчивши мовну модель OpenAI GPT-2 на піснях, які Google видає за запитами "найкращі артисти XX століття" і "найкращі артисти XXI століття".

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Розробник виділив з них ключові слова через сервіс Yake, а потім перетворив систему у загальнодоступний сайт. При створенні композиції на ньому можна регулювати випадковість результату і повторюваність слів у пісні.

Через те, що всі слова в системі запозичені з популярних хітів, тексти в основному виходять досить простими і одноманітними. Однак Гатті заявив, що, попри убогий вокабуляр, алгоритм здатний видавати досить винахідливі результати.

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