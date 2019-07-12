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Привітання з Днем ангела Павла 2019: побажання і картинки на іменини
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Іменини Павла відзначають кілька разів на рік, але День ангела 12 липня є найпопулярнішим. Не забудьте поздоровити знайомих Павликів з Днем ангела 2019 – ось найкращі привітання українською мовою для них!
Іменини Павла за церковним календарем, крім 12 липня, також відзначають 10 серпня, 17 вересня, 23 жовтня, 4 листопада, 28 грудня. З латинської мови це ім'я означає "скромний". У ці дні треба поздоровити власників цього імені з Днем Ангела!
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Підготували для вас найкращі привітання для Павла. Тисніть на розділ та обирайте найкращі побажання!
Вірші для привітання Павла з Днем Ангела
***
У іменини Павлу я бажаю
Лише перемог на життєвому шляху.
І, тебе душевно вітаючи,
Цей тост хочу виголосити.
Нехай тобі супроводжує достаток,
І робота спирається завжди.
І щоб ти, гарний, славний, ставний,
Був таким же довгі роки!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Павла,
Прийми привітання!
***
В день ангела Павла ми з тобою радієм
І сердечно бажаємо, щоб збулись Твої мрії.
Щоб пливло тобі щастя з роси та води,
Щоб жити – не тужити й не знати біди!
А коли б сумувати на мить довелось,
Пам’ятай, що про Тебе турбується хтось.
***
Я помолюсь за Павла всім ангелам у світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри й сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці й сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам у світі,
Хай дарують роки тобі довгі й світлі.
***
Я в іменини Павлу побажати
Хочу удачі, радості, здоров'я,
І кожен день з посмішкою проводжати,
І кожна мить – з величезною любов'ю,
Нехай життя твоє прекрасним стане знову,
Як ніби десь у казці виявився,
Його таким зроблять любов.
Бажаю, щоб щасливим бути старався.
***
Павло – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
***
Віршовані поздоровлення від дівчини
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий в нас у світі,
Просто чудо – ти такий!
Павло, тебе вітаємо,
З днем Ангела твоїм,
І тобі одне бажаємо –
Будь завжди ти золотим!
***
Смішні привітання
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у Павла іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
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СМС вітання з іменинами Павлові
***
Будинок нехай буде повною чашею й у ньому нехай живуть добро та затишок. Нехай у тебе, наш милий Паша, птахи під вікнами співають. Щоб у відмінному настрої починався кожен день. Був азарт і натхнення.
***
Хай Ангел від бід тебе захищає,
І серце твоє від нудьги вберігає!
Тебе, Павло, вітаю в славний день,
Бажаю радості, сміху й пісень!
***
Нехай під крилами своїми
Твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
Й долю добру хай пошле.
***
Сьогодні я бажаю, Павло,
Щоб щастя ти собі залишив,
А смуток навіки забув,
І щоб завжди щасливим був.
***
Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя!
Зі святом!
***
Везіння чекай, воно прийде,
Тобі удачу, Павло, принесе,
Хай щастя ллється через край –
А ти ніколи не відступай!
***
Кумедні вітання
Павло – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м'ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
Побажання на іменини Павла у прозі
***
Павло! Вітаю тебе з твоїм особливим днем – днем Ангела! Нехай у тебе і твого небесного захисника завжди буде порозуміння. Бажаю тобі не знати горя та бути здоровим і щасливим!
***
З іменинами, Паша! Вітаю тебе зі святом і з цією нагоди хочу побажати тобі добробуту, радості, щастя та любові у всіх її проявах! Будь мужнім та хоробрим перед обличчям проблем і будь м'яким та життєрадісним у колі рідних та друзів!
***
У тебе сьогодні не просто черговий щасливий день – у тебе сьогодні День Ангела! Павло, бажаю тобі усіх гараздів та приємностей. Нехай мрії втілюються в життя, а люди, які поруч із тобою, нехай допомагають із цим! Насолоджуйся життям!
***
Павлусю! У це світле свято твого Ангела нехай усе в тебе буде гаразд – здоров'я, щастя, успіхів! Ти хороша людина й заслуговуєш на велику удачу! Лови її за хвіст й втілюй свої заповітні мрії!
***
З Днем Ангела, Павло! Твій ангел-охоронець заслуговує на подяку, адже старанно тебе оберігав! Й тепер ти той, ким є, – успішний, хороший, щасливий чоловік! Нехай твій захисник продовжуй свою роботу, а тобі бажаємо впевнено йти до головної мети, яку ти перед собою поставив!
Прикольні картинки і листівки Павлові
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