Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль Подорожі

Привітання з Днем ангела Павла 2019: побажання і картинки на іменини

  • 1245
іменини Павла – 12 липня - фото 1
іменини Павла – 12 липня

Іменини Павла відзначають кілька разів на рік, але День ангела 12 липня є найпопулярнішим. Не забудьте поздоровити знайомих Павликів з Днем ангела 2019 – ось найкращі привітання українською мовою для них!

Іменини Павла за церковним календарем, крім 12 липня, також відзначають 10 серпня, 17 вересня, 23 жовтня, 4 листопада, 28 грудня. З латинської мови це ім'я означає "скромний". У ці дні треба поздоровити власників цього імені з Днем Ангела!

І ще: Привітання зі святом Петра і Павла у віршах, прозі, смс і картинках

Підготували для вас найкращі привітання для Павла. Тисніть на розділ та обирайте найкращі побажання!

Вірші для привітання Павла з Днем Ангела

***

У іменини Павлу я бажаю
Лише перемог на життєвому шляху.
І, тебе душевно вітаючи,
Цей тост хочу виголосити.

Нехай тобі супроводжує достаток,
І робота спирається завжди.
І щоб ти, гарний, славний, ставний,
Був таким же довгі роки!

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Павла,
Прийми привітання!

***

В день ангела Павла ми з тобою радієм
І сердечно бажаємо, щоб збулись Твої мрії.
Щоб пливло тобі щастя з роси та води,
Щоб жити – не тужити й не знати біди!
А коли б сумувати на мить довелось,
Пам’ятай, що про Тебе турбується хтось.

***

Я помолюсь за Павла всім ангелам у світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри й сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці й сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам у світі,
Хай дарують роки тобі довгі й світлі.

***

Я в іменини Павлу побажати
Хочу удачі, радості, здоров'я,
І кожен день з посмішкою проводжати,
І кожна мить – з величезною любов'ю,

Нехай життя твоє прекрасним стане знову,
Як ніби десь у казці виявився,
Його таким зроблять любов.
Бажаю, щоб щасливим бути старався.

***

Павло – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!

***

Віршовані поздоровлення від дівчини

Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий в нас у світі,
Просто чудо – ти такий!
Павло, тебе вітаємо,
З днем Ангела твоїм,
І тобі одне бажаємо –
Будь завжди ти золотим!

***

Смішні привітання

Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у Павла іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!

Читайте також: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською мовою

СМС вітання з іменинами Павлові

***

Будинок нехай буде повною чашею й у ньому нехай живуть добро та затишок. Нехай у тебе, наш милий Паша, птахи під вікнами співають. Щоб у відмінному настрої починався кожен день. Був азарт і натхнення.

***

Хай Ангел від бід тебе захищає,
І серце твоє від нудьги вберігає!
Тебе, Павло, вітаю в славний день,
Бажаю радості, сміху й пісень!

***

Нехай під крилами своїми
Твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
Й долю добру хай пошле.

***

Сьогодні я бажаю, Павло,
Щоб щастя ти собі залишив,
А смуток навіки забув,
І щоб завжди щасливим був.

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя!
Зі святом!

***

Везіння чекай, воно прийде,
Тобі удачу, Павло, принесе,
Хай щастя ллється через край –
А ти ніколи не відступай!

***

Кумедні вітання

Павло – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м'ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

Побажання на іменини Павла у прозі

***

Павло! Вітаю тебе з твоїм особливим днем – днем Ангела! Нехай у тебе і твого небесного захисника завжди буде порозуміння. Бажаю тобі не знати горя та бути здоровим і щасливим!

***

З іменинами, Паша! Вітаю тебе зі святом і з цією нагоди хочу побажати тобі добробуту, радості, щастя та любові у всіх її проявах! Будь мужнім та хоробрим перед обличчям проблем і будь м'яким та життєрадісним у колі рідних та друзів!

***

У тебе сьогодні не просто черговий щасливий день – у тебе сьогодні День Ангела! Павло, бажаю тобі усіх гараздів та приємностей. Нехай мрії втілюються в життя, а люди, які поруч із тобою, нехай допомагають із цим! Насолоджуйся життям!

***

Павлусю! У це світле свято твого Ангела нехай усе в тебе буде гаразд – здоров'я, щастя, успіхів! Ти хороша людина й заслуговуєш на велику удачу! Лови її за хвіст й втілюй свої заповітні мрії!

***

З Днем Ангела, Павло! Твій ангел-охоронець заслуговує на подяку, адже старанно тебе оберігав! Й тепер ти той, ким є, – успішний, хороший, щасливий чоловік! Нехай твій захисник продовжуй свою роботу, а тобі бажаємо впевнено йти до головної мети, яку ти перед собою поставив!

Прикольні картинки і листівки Павлові

Привітання з Днем ангела Павла 2019: побажання і картинки на іменини - фото 262232
Картинка для Павла
Привітання з Днем ангела Павла 2019: побажання і картинки на іменини - фото 262233
Вітальна відкритка на іменини
Привітання з Днем ангела Павла 2019: побажання і картинки на іменини - фото 340093
Привітання з Днем ангела Павла 2019: побажання і картинки на іменини - фото 340094
Привітання з Днем ангела Павла 2019: побажання і картинки на іменини - фото 340095
Привітання з Днем ангела Павла 2019: побажання і картинки на іменини - фото 340096
Привітання з Днем ангела Павла 2019: побажання і картинки на іменини - фото 340097

До теми: Привітання з Днем ангела Петра і картинки з іменинами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця легендарна фраза!
  • 09 липня, 15:30
  • 1089
Ігри для компанії: цікаві ідеї та круті настолки для веселого настрою
  • 09 липня, 14:00
  • 186
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1601197
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Важлива Фото