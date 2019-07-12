Привітання з Днем ангела Павла 2019: побажання і картинки на іменини

Іменини Павла відзначають кілька разів на рік, але День ангела 12 липня є найпопулярнішим. Не забудьте поздоровити знайомих Павликів з Днем ангела 2019 – ось найкращі привітання українською мовою для них!

Іменини Павла за церковним календарем, крім 12 липня, також відзначають 10 серпня, 17 вересня, 23 жовтня, 4 листопада, 28 грудня. З латинської мови це ім'я означає "скромний". У ці дні треба поздоровити власників цього імені з Днем Ангела!

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Підготували для вас найкращі привітання для Павла. Тисніть на розділ та обирайте найкращі побажання!

***

У іменини Павлу я бажаю

Лише перемог на життєвому шляху.

І, тебе душевно вітаючи,

Цей тост хочу виголосити.

Нехай тобі супроводжує достаток,

І робота спирається завжди.

І щоб ти, гарний, славний, ставний,

Був таким же довгі роки!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Павла,

Прийми привітання!

***

В день ангела Павла ми з тобою радієм

І сердечно бажаємо, щоб збулись Твої мрії.

Щоб пливло тобі щастя з роси та води,

Щоб жити – не тужити й не знати біди!

А коли б сумувати на мить довелось,

Пам’ятай, що про Тебе турбується хтось.

***

Я помолюсь за Павла всім ангелам у світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри й сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці й сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам у світі,

Хай дарують роки тобі довгі й світлі.

***

Я в іменини Павлу побажати

Хочу удачі, радості, здоров'я,

І кожен день з посмішкою проводжати,

І кожна мить – з величезною любов'ю,

Нехай життя твоє прекрасним стане знову,

Як ніби десь у казці виявився,

Його таким зроблять любов.

Бажаю, щоб щасливим бути старався.

***

Павло – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

***

Віршовані поздоровлення від дівчини

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий в нас у світі,

Просто чудо – ти такий!

Павло, тебе вітаємо,

З днем Ангела твоїм,

І тобі одне бажаємо –

Будь завжди ти золотим!

***

Смішні привітання

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у Павла іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

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***

Будинок нехай буде повною чашею й у ньому нехай живуть добро та затишок. Нехай у тебе, наш милий Паша, птахи під вікнами співають. Щоб у відмінному настрої починався кожен день. Був азарт і натхнення.

***

Хай Ангел від бід тебе захищає,

І серце твоє від нудьги вберігає!

Тебе, Павло, вітаю в славний день,

Бажаю радості, сміху й пісень!

***

Нехай під крилами своїми

Твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

Й долю добру хай пошле.

***

Сьогодні я бажаю, Павло,

Щоб щастя ти собі залишив,

А смуток навіки забув,

І щоб завжди щасливим був.

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя!

Зі святом!

***

Везіння чекай, воно прийде,

Тобі удачу, Павло, принесе,

Хай щастя ллється через край –

А ти ніколи не відступай!

***

Кумедні вітання

Павло – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м'ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Павло! Вітаю тебе з твоїм особливим днем – днем Ангела! Нехай у тебе і твого небесного захисника завжди буде порозуміння. Бажаю тобі не знати горя та бути здоровим і щасливим!

***

З іменинами, Паша! Вітаю тебе зі святом і з цією нагоди хочу побажати тобі добробуту, радості, щастя та любові у всіх її проявах! Будь мужнім та хоробрим перед обличчям проблем і будь м'яким та життєрадісним у колі рідних та друзів!

***

У тебе сьогодні не просто черговий щасливий день – у тебе сьогодні День Ангела! Павло, бажаю тобі усіх гараздів та приємностей. Нехай мрії втілюються в життя, а люди, які поруч із тобою, нехай допомагають із цим! Насолоджуйся життям!

***

Павлусю! У це світле свято твого Ангела нехай усе в тебе буде гаразд – здоров'я, щастя, успіхів! Ти хороша людина й заслуговуєш на велику удачу! Лови її за хвіст й втілюй свої заповітні мрії!

***

З Днем Ангела, Павло! Твій ангел-охоронець заслуговує на подяку, адже старанно тебе оберігав! Й тепер ти той, ким є, – успішний, хороший, щасливий чоловік! Нехай твій захисник продовжуй свою роботу, а тобі бажаємо впевнено йти до головної мети, яку ти перед собою поставив!

Картинка для Павла

Вітальна відкритка на іменини

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