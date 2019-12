ТОП-10 музичних альбомів 2019 року за версією People

Альбом thank u, next / people

Престижний журнал People назвав найкращі альбоми 2019 року за версією редакції. А ви вже послухали?

Очолив десятку платівок альбом Аріани Гранде під назвою thank u, next. На другому місці розташувався альбом Cuz I Love You боді-позитивної співачки Lizzo.

І ще: Головні відкриття 2019 в українській музиці: ТОП новачків, які стали зірками

Замкнув трійку переможців сьомий студійний альбом співачки Тейлор Свіфт Lover. Також у топ увійшов альбом 17-річної співачки Біллі Айліш When We All Fall Asleep, Where Do De Go. У списку опинилися Norman F-Rockwell Лани Дель Рей і платівка Бейонсе Homecoming: The Live Album.

Замкнули топ-10 Girl Марен Морріс, She Butter Baby від Арі Леннокса, Dedicated Карлі Рей Джепсен і Jaima Бріттані Ховард.

Читайте також: KAZKA – NIRVANA: новий альбом гурту, який ви будете слухати на повторі