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ТОП-10 музичних альбомів 2019 року за версією People

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Альбом thank u, next - фото 1
Альбом thank u, next / people

Престижний журнал People назвав найкращі альбоми 2019 року за версією редакції. А ви вже послухали?

Очолив десятку платівок альбом Аріани Гранде під назвою thank u, next. На другому місці розташувався альбом Cuz I Love You боді-позитивної співачки Lizzo.

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Замкнув трійку переможців сьомий студійний альбом співачки Тейлор Свіфт Lover. Також у топ увійшов альбом 17-річної співачки Біллі Айліш When We All Fall Asleep, Where Do De Go. У списку опинилися Norman F-Rockwell Лани Дель Рей і платівка Бейонсе Homecoming: The Live Album.

Замкнули топ-10 Girl Марен Морріс, She Butter Baby від Арі Леннокса, Dedicated Карлі Рей Джепсен і Jaima Бріттані Ховард.

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Джерело: people
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