На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Головні відкриття 2019 в українській музиці: ТОП новачків, які стали зірками
-
- 173
2019 рік запам'ятався гучними дебютами на українській сцені. Радіо МАКСИМУМ уважно стежило за новачками, тож тепер ми готові представити рейтинг музикантів-початківців, які підкорили українців своїми хітами та зробили заявку на успіх.
Щороку в українському шоу-бізнесі з'являються десятки нових імен, але тільки одиниці пробиваються на велику сцену та стають популярними. Розповідаємо, які ж зірки спалахнули на музичному небосхилі!
Це цікаво: Бумбокс випустив другу частину альбому з лише нових пісень
Музичні відкриття 2019
Jerry Heil
Яна Шемаєва із Василькова довго прокладала шлях до успіху. Дівчина почала виконувати кавер-версії хітів різних виконавців – від Океану Ельзи до Imagine Dragons – ще в 2012 році! Згодом це захоплення переросло в повноцінний відеоблог на YouTube та блог в Instagram. Завдяки інтернету Яна стала відомою, а незабаром її помітив саундпродюсер Євген Філатов (The Maneken) та Ната Жижченка (ONUKA), які на своєму лейблі VIDLIK випустили дебютний мініальбом Jerry Heil під назвою "Де мій дім". Попри справді якісне звучання, пісні блогерки не стали суперпопулярними, а свою нішу дівчина відшукала лише цьогоріч, вистреливши одразу кількома мегахітами.
Безумовний прорив року – трек "Охрана, отмєна", який став вірусним та очолив українські чарти. Не забарився і дебютний повноформатний альбом "Я_ЯНА". У своїх піснях виконавиця вдало обігрує меми, використовує чіпкі повторення слів та в підсумку випускає прості й зрозумілі хіти. Прикметно, що Jerry Heil пише треки не тільки для себе, а й для інших зірок, приміром Дантеса та Вєри Брєжнєвої. Музика молодої артистки викликає неоднозначні враження, але її успіх не викликає сумніву.
Kalush
Хіп-хоп артисти з міста Калуш, що на Івано-Франківщині, підірвали мережу своїм дебютним треком "Не маринуй". При цьому музиканти заручились підтримкою Alyona Alyona, а наприкінці року навіть випустили разом із нею спільний кліп.
Kalush – це Олег Псюк, Ігор Діденчук та МС Килиммен. Поки що на їхньому рахунку три відеороботи, але кожна з них наробила хайпу. Особливо українці зацінили швидку читку виконавців, через яку зрозуміти калуський сленг з першого разу просто неможливо. Та це не завадило Kalush'у стати першими в історії українського репу, на кого звернув увагу великий американський лейбл Def Jam.
СТАСІК
Співачка Анастасія Шевченко з альтер-его Стасік з'явилася в українській музиці раптово, але її дебютні роботи влучили в самісіньке серце українців. Мабуть, річ у пронизливій силі, яка відчувається у піснях Насті. Видно, що вона співає про те, що пережила сама. А пережила вона чимало.
Спершу дівчина грала в театрі "ДАХ", а коли розпочалась війна – пішла на фронт медиком-стрільцем. Після повернення додому ветеранка довго намагалась приборкати пережите, у чому спершу їй допомагала робота на каналі UA:Суспільне, а тепер увесь свій біль Стасік виливає у пісні. Її музика – потужна, чесна, красива і водночас болюча, небезпечна, навіть трохи лячна. Тим не менш, такого сміливого звучання дуже не вистачало нашому шоу-бізу.
KHAYAT
За рік Андрій Хаят із практично нікому не відомого артиста став улюбленцем публіки, хоч і доволі вузької. Співак заявив про себе вкінці 2018 року, однак прославився в 2019-му завдяки участі в Нацвідборі на Євробачення, де отримав потужну підтримку глядачів.
Водночас виконавець під наставництвом Тіни Кароль пробився у суперфінал шоу Голос країни, підкоривши суддів синтезом електронної музики, етнічних мелодій та східних мотивів. Все це ми почули й у дебютному альбомі Khayat'а під назвою KHMIL', який справді вартий вашої уваги.
ТИМПАЧЕ
Київський гурт ТИМПАЧЕ впевнено ввірвався на українську рок-сцену, хоч це не перша спроба хлопців підкорити сцену. Кілька років тому виконавці випустили доволі чіпку пісню "Подол", але після того одразу зникли. У 2019-му вони нарешті повернулись із не менш крутими треками та презентували свій перший альбом "23". Тепер їх порівнюють із молодими Океан Ельзи і ранніми Arctic Monkeys, пророкуючи велике майбутнє.
TVORCHI
Дует Андрія Гуцуляка і Джеффрі Кенні з'явився два роки тому, але підкорити аудиторію хлопці з Тернополя зуміли лише цьогоріч. Музика TVORCHI – це неосоул, і ця "електроніка з душею" має великий комерційний потенціал. Вирізняє артистів з-поміж інших вміння поєднувати круте звучання із іронічним хітовим текстом. І хоча поки що вони не збирають мільйони переглядів у мережі, але ми переконані, що це тільки питання часу.
Паліндром
Львівський репер Кашляючий Ед із гурту "Глава 94", він же ж Степан Бурбан, показав своє нове альтер-его, яке назвав "Паліндромом". Новий проєкт виконавця поєднав у собі непоєднуване, заслуживши схвальні відгуки шанувальників та критиків.
Хтось порівнює "Паліндром" із раннім Скрябіним, хтось – із пізнім Дельфіном, але все дуже умовно, адже творчість львів'янина – це експромт, відсутність концепції і хендмейд (Бурбан сам пише музику і тексти, працює в домашній студії, власноруч монтує відео). Його реп із інструментальною музикою звучить свіжо та цікаво, тому ми рекомендуємо вам обов'язково послухати альбом "Про Сьогодні, Завтра і Вчора".
Zbaraski
Jonny Zbaraski важко назвати новачком, адже він – досвічений саундпродюсер зі Львова, проте так гучно заявити про себе виконавцю вдалось лише у 2019-му. Музикант називає себе фанатом кави та олдскульного R'n'B – і все це можна почути в його дебютному альбомі під назвою "Бо я так хочу".
У своїх треках львів'янин справді робить все, що хоче, тому вони не вписуються у звичні для української сцени шаблони. Яскравий індивідуалізм та свіже звучання зробили Zbaraski одним із найбільших відкриттів року. Чи вдасться виконавцю підкорити своєю музикою широку аудиторію – дізнаємось вже наступного року.
Shy
Олександра Карягина із Донецька заявила про себе на "Х-Факторі" в 2017-му. Ще тоді талановиту дівчину відзначив Дмитро Шуров (Pianoboy), запропонувавши артистці співпрацю. У травні цього року артисти випустили дуетну пісню "Цілуй мене", яка стала справжнім хітом. Свій дебютний ЕР виконавиця видала улітку 2018-го, та відкриттям для українців стала саме тепер. Ми цьому дуже тішимось, адже дівчина творить якісний smart-pop, якого не так багато в українській музиці.
KRUTЬ
Марина Круть стала відомою після участі в "Голосі країни" та "X-Факторі", але досі її пісні не ставали хітами. Зазвучати по-новому та достукатись до аудиторії виконавиця змогла цьогоріч, довівши, що бандура може звучати сучасно та круто. У своєму мініальбомі Albino співачка вдало поєднала старовинний інструмент та електроніку. Нам дуже здається, що це дуже навіть "ОК":
Liloviy
Проєкт Liloviy виник два роки тому з ініціативи Олени Ковернік. Свою творчість артистки починали з дуету, а тепер розширились до гурту та в серпні 2019-го випустили дебютний альбом "Називай". Liloviy продовжує шукати своє звучання і досі, адже якщо ще в платівці ми чули досить банальний інді-фольк, то у крайніх піснях відчувається перехід до багатого арт-попу. Особливо чіпляє пісня гурту на вірш українського поета Юрія Іздрика. Насолоджуйтесь:
ponomariovv
Редактор новин Віктор Пономарьов, працюючи на каналі UA:Перший та пропускаючи весь інформаційний потік через себе, вилив усі свої спостереження та переживання у музику та став репером Ponomariovv. Цьогоріч він випустив дебютний альбом "Двадцять два" і кліп на ключову пісню "Новини". У своїх треках виконавець не боїться порушувати болючі теми війни та політики, а тому його реп з глибоким сенсом вартий бути почутим.
А який новачок вас найбільше вразив 2019 року? Пишіть у коментарях!
Слухайте також: Новий альбом KAZKA – NIRVANA
-
16:2354-річна Елізабет Херлі зваблює Instagram розкішним виглядом
-
16:15Як зустріти Новий 2020 рік Щура: поради щодо одягу, меню та декорацій
-
15:52Яку погоду чекати в Україні в останні дні грудня
-
15:30Беленюк зі Слуги народу натякнув на перехід в UFC
-
15:19Як правильно складати пазли: кумедне фото розсмішило мережу
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:08Головні відкриття 2019 в українській музиці: ТОП новачків, які стали зірками
-
15:05Салати без майонезу на Новий рік 2020: прості рецепти корисних страв
-
14:52У цих знаків Зодіаку будуть найкрутіші новорічні канікули
-
14:43Медики нагадали про корисні властивості води з лимонним соком
-
14:19Чому "Матір драконів" Емілія Кларк не робить селфі з фанатами
-
14:10Імбирне печиво на Новий рік: смачні рецепти різдвяних пряників у фото
-
13:55Анджей Сапковський прокоментував серіал "Відьмак"
-
13:22Найпопулярніші помилки у харчуванні, яких припускається кожен
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:00З прийдешнім Новим роком 2020! Найкращі привітання з наступаючим святом
-
12:50Коли пішов у відпустку на Різдво: епічне фото офісу
-
12:26Не фотошоп: Демі Роуз показала апетитні форми на відео
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, цитата чи згенерований текст
-
11:52Як стати успішним і зосередженим: просте правило 90/90/1
-
11:22Конкурент для малюка Йоди: новий трейлер Соніка підкорив фанатів
-
10:52Як дієти впливають на самотність: несподіване дослідження
-
10:35Як обрати смачну червону ікру на Новий рік: прості поради
-
10:21Захопливі подорожі австрійського веб-дизайнера: ефектні фото
-
09:55Белла Хадід розбурхала мережу пікантним відео
-
15:08Головні відкриття 2019 в українській музиці: ТОП новачків, які стали зірками
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, цитата чи згенерований текст
-
10:35Як обрати смачну червону ікру на Новий рік: прості поради
-
09:31Погода в Україні 28 грудня: снігопади та сильний вітер
-
08:14Чому потрібно щодня їсти хурму: корисні властивості цього фрукта
- 27 грудня
-
21:45Переможниця Топ-модель по-українськи 3 сезон – Мальвіна Чукля: біографія й фото красуні
-
20:15Дарма витрачені гроші: ці смартфони 2019 року не варті вашої уваги
-
18:00ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+)
-
16:2110 дурних запитань кондитеру: як розпочати власну справу
-
15:00У яких випадках ваше авто можуть забрати на штрафмайданчик і як його повернути
-
13:00ТЕСТ: Хто ти на новорічному корпоративі
-
11:09KAZKA – NIRVANA: новий альбом гурту, який ви будете слухати на повторі
-
10:20Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними
-
08:25Психологи пояснили, чому не варто сидіти на дієті під час новорічних свят
- 26 грудня
-
21:58Що корисніше для чоловіків: ремінь чи підтяжки
-
20:11Подарунки на Новий рік: 15 бюджетних варіантів на будь-який смак
-
18:05Маркес, Орвелл, Кінг: 10 найкращих зарубіжних книжок 2019 року
-
16:21Куди поїхати в січні 2020: рейтинг найкращих теплих країн
-
14:15Лайфак для водіїв: як легко прибрати вм'ятину на бампері, використовуючи чайник
-
12:10Підсумки року: ТЕСТ, як ти провів 2019-й
-
10:22Журналістки Одеси випустили еротичний календар: гарячі фото (18+)
-
07:18Погода в Україні 26 грудня: у яких областях пройде мокрий сніг
- 25 грудня
-
21:24Скільки має тривати ідеальна відпустка, аби відновитися сповна
-
19:52Радіо Максимум рекомендує: ТОП флагманських смартфонів 2019 року
-
17:21Іронія долі: як змінилися актори улюбленого новорічного фільму