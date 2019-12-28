Головні відкриття 2019 в українській музиці: ТОП новачків, які стали зірками

2019 рік запам'ятався гучними дебютами на українській сцені. Радіо МАКСИМУМ уважно стежило за новачками, тож тепер ми готові представити рейтинг музикантів-початківців, які підкорили українців своїми хітами та зробили заявку на успіх.

Щороку в українському шоу-бізнесі з'являються десятки нових імен, але тільки одиниці пробиваються на велику сцену та стають популярними. Розповідаємо, які ж зірки спалахнули на музичному небосхилі!

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Музичні відкриття 2019

Jerry Heil

Яна Шемаєва із Василькова довго прокладала шлях до успіху. Дівчина почала виконувати кавер-версії хітів різних виконавців – від Океану Ельзи до Imagine Dragons – ще в 2012 році! Згодом це захоплення переросло в повноцінний відеоблог на YouTube та блог в Instagram. Завдяки інтернету Яна стала відомою, а незабаром її помітив саундпродюсер Євген Філатов (The Maneken) та Ната Жижченка (ONUKA), які на своєму лейблі VIDLIK випустили дебютний мініальбом Jerry Heil під назвою "Де мій дім". Попри справді якісне звучання, пісні блогерки не стали суперпопулярними, а свою нішу дівчина відшукала лише цьогоріч, вистреливши одразу кількома мегахітами.

Безумовний прорив року – трек "Охрана, отмєна", який став вірусним та очолив українські чарти. Не забарився і дебютний повноформатний альбом "Я_ЯНА". У своїх піснях виконавиця вдало обігрує меми, використовує чіпкі повторення слів та в підсумку випускає прості й зрозумілі хіти. Прикметно, що Jerry Heil пише треки не тільки для себе, а й для інших зірок, приміром Дантеса та Вєри Брєжнєвої. Музика молодої артистки викликає неоднозначні враження, але її успіх не викликає сумніву.

Kalush

Хіп-хоп артисти з міста Калуш, що на Івано-Франківщині, підірвали мережу своїм дебютним треком "Не маринуй". При цьому музиканти заручились підтримкою Alyona Alyona, а наприкінці року навіть випустили разом із нею спільний кліп.

Kalush – це Олег Псюк, Ігор Діденчук та МС Килиммен. Поки що на їхньому рахунку три відеороботи, але кожна з них наробила хайпу. Особливо українці зацінили швидку читку виконавців, через яку зрозуміти калуський сленг з першого разу просто неможливо. Та це не завадило Kalush'у стати першими в історії українського репу, на кого звернув увагу великий американський лейбл Def Jam.

СТАСІК

Співачка Анастасія Шевченко з альтер-его Стасік з'явилася в українській музиці раптово, але її дебютні роботи влучили в самісіньке серце українців. Мабуть, річ у пронизливій силі, яка відчувається у піснях Насті. Видно, що вона співає про те, що пережила сама. А пережила вона чимало.

Спершу дівчина грала в театрі "ДАХ", а коли розпочалась війна – пішла на фронт медиком-стрільцем. Після повернення додому ветеранка довго намагалась приборкати пережите, у чому спершу їй допомагала робота на каналі UA:Суспільне, а тепер увесь свій біль Стасік виливає у пісні. Її музика – потужна, чесна, красива і водночас болюча, небезпечна, навіть трохи лячна. Тим не менш, такого сміливого звучання дуже не вистачало нашому шоу-бізу.

KHAYAT

За рік Андрій Хаят із практично нікому не відомого артиста став улюбленцем публіки, хоч і доволі вузької. Співак заявив про себе вкінці 2018 року, однак прославився в 2019-му завдяки участі в Нацвідборі на Євробачення, де отримав потужну підтримку глядачів.

Водночас виконавець під наставництвом Тіни Кароль пробився у суперфінал шоу Голос країни, підкоривши суддів синтезом електронної музики, етнічних мелодій та східних мотивів. Все це ми почули й у дебютному альбомі Khayat'а під назвою KHMIL', який справді вартий вашої уваги.

ТИМПАЧЕ

Київський гурт ТИМПАЧЕ впевнено ввірвався на українську рок-сцену, хоч це не перша спроба хлопців підкорити сцену. Кілька років тому виконавці випустили доволі чіпку пісню "Подол", але після того одразу зникли. У 2019-му вони нарешті повернулись із не менш крутими треками та презентували свій перший альбом "23". Тепер їх порівнюють із молодими Океан Ельзи і ранніми Arctic Monkeys, пророкуючи велике майбутнє.

TVORCHI

Дует Андрія Гуцуляка і Джеффрі Кенні з'явився два роки тому, але підкорити аудиторію хлопці з Тернополя зуміли лише цьогоріч. Музика TVORCHI – це неосоул, і ця "електроніка з душею" має великий комерційний потенціал. Вирізняє артистів з-поміж інших вміння поєднувати круте звучання із іронічним хітовим текстом. І хоча поки що вони не збирають мільйони переглядів у мережі, але ми переконані, що це тільки питання часу.

Паліндром

Львівський репер Кашляючий Ед із гурту "Глава 94", він же ж Степан Бурбан, показав своє нове альтер-его, яке назвав "Паліндромом". Новий проєкт виконавця поєднав у собі непоєднуване, заслуживши схвальні відгуки шанувальників та критиків.

Хтось порівнює "Паліндром" із раннім Скрябіним, хтось – із пізнім Дельфіном, але все дуже умовно, адже творчість львів'янина – це експромт, відсутність концепції і хендмейд (Бурбан сам пише музику і тексти, працює в домашній студії, власноруч монтує відео). Його реп із інструментальною музикою звучить свіжо та цікаво, тому ми рекомендуємо вам обов'язково послухати альбом "Про Сьогодні, Завтра і Вчора".

Zbaraski

Jonny Zbaraski важко назвати новачком, адже він – досвічений саундпродюсер зі Львова, проте так гучно заявити про себе виконавцю вдалось лише у 2019-му. Музикант називає себе фанатом кави та олдскульного R'n'B – і все це можна почути в його дебютному альбомі під назвою "Бо я так хочу".

У своїх треках львів'янин справді робить все, що хоче, тому вони не вписуються у звичні для української сцени шаблони. Яскравий індивідуалізм та свіже звучання зробили Zbaraski одним із найбільших відкриттів року. Чи вдасться виконавцю підкорити своєю музикою широку аудиторію – дізнаємось вже наступного року.

Shy

Олександра Карягина із Донецька заявила про себе на "Х-Факторі" в 2017-му. Ще тоді талановиту дівчину відзначив Дмитро Шуров (Pianoboy), запропонувавши артистці співпрацю. У травні цього року артисти випустили дуетну пісню "Цілуй мене", яка стала справжнім хітом. Свій дебютний ЕР виконавиця видала улітку 2018-го, та відкриттям для українців стала саме тепер. Ми цьому дуже тішимось, адже дівчина творить якісний smart-pop, якого не так багато в українській музиці.

KRUTЬ

Марина Круть стала відомою після участі в "Голосі країни" та "X-Факторі", але досі її пісні не ставали хітами. Зазвучати по-новому та достукатись до аудиторії виконавиця змогла цьогоріч, довівши, що бандура може звучати сучасно та круто. У своєму мініальбомі Albino співачка вдало поєднала старовинний інструмент та електроніку. Нам дуже здається, що це дуже навіть "ОК":

Liloviy

Проєкт Liloviy виник два роки тому з ініціативи Олени Ковернік. Свою творчість артистки починали з дуету, а тепер розширились до гурту та в серпні 2019-го випустили дебютний альбом "Називай". Liloviy продовжує шукати своє звучання і досі, адже якщо ще в платівці ми чули досить банальний інді-фольк, то у крайніх піснях відчувається перехід до багатого арт-попу. Особливо чіпляє пісня гурту на вірш українського поета Юрія Іздрика. Насолоджуйтесь:

ponomariovv

Редактор новин Віктор Пономарьов, працюючи на каналі UA:Перший та пропускаючи весь інформаційний потік через себе, вилив усі свої спостереження та переживання у музику та став репером Ponomariovv. Цьогоріч він випустив дебютний альбом "Двадцять два" і кліп на ключову пісню "Новини". У своїх треках виконавець не боїться порушувати болючі теми війни та політики, а тому його реп з глибоким сенсом вартий бути почутим.

А який новачок вас найбільше вразив 2019 року? Пишіть у коментарях!

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