KAZKA – NIRVANA: новий альбом гурту, який ви будете слухати на повторі

Популярний гурт KAZKA представив свій другий альбом під назвою "NIRVANA". До платівки ввійшли як уже відомі треки, так і новинки від колективу. Слухайте всі пісні та діліться враженнями!

Новий альбом KAZKA складається із 10 треків. Кілька з них вийшли дещо раніше та вже стали хітами – це "Пісня Сміливих Дівчат", "Палала", "Колишні", "Твоєї крові" та "Грай". Ще 5 пісень ми чуємо вперше.

Це цікаво: KAZKA випустила еротичний кліп на пісню "Палала"

"На вас чекають 10 історій про кохання, 10 чесних розповідей про боротьбу із власними страхами, соромом, 10 одкровень. Ми відкрили вам наші серця, щоб віднайти нашу NIRVANA", – прокоментували реліз музиканти. Вмикайте якісну українську музику та насолоджуйтеся новими казковими хітами!

KAZKA – альбом NIRVANA – слухайте онлайн плейлист​:

Всі пісні з альбому KAZKA – NIRVANA

ВИПАДОК?

"Історія гурту KAZKA – не випадок, не воля примхливих зірок. Ми знайшли свій голос, знайшли своїх людей, і про те, що хвилює нас, будемо співати, доки звучить музика. А кожного з вас просимо вірити у свою історію! Всі ми талановиті, яскраві, різні. Всі варті бути почутими. І будемо, обов'язково!"

ТЕКСТ І СЛОВА ПІСНІ:

Що я там знаю? Нічого.

І, без образ:

Дівчинка з вулиць,

Де ліхтарі вмикаються через раз,

Не полетить одразу.

Потрібен час.

Зміни – безкрайня річка.

То ж, казка – випадок? Де там!

Безмежний світ.

Вчу його код,

як дитина вчить алфавіт.

Зради з минулого передають привіт,

Але ця ніч – не вічна.

Ранок вже грає на золотій трубі.

Казка – не сон. Вона завжди була в тобі.

Аі-я-іє,

Починаю історію.

Вони казали: "Казка" – це випадок.

Дозволили зірки

Та склався гороскоп.

Ця мрія побудована з вигадок.

Знімай, давай вінок,

Поплакала і стоп!

Та від Дніпра до Калі-Калі-форнії

Шукала я себе, і ось – у формі.

Буде урок: за кожен крок –

Рани від помилок.

Я заслужила свій вінок.

Ті хто не повірив в тебе –

Вже не твої.

Хіба ти випадок не вартий почуттів?

І звикла до образ,

А все одно тремтиш.

Загубиш серце, але відшукай своїх.

Кохай без зайвих фраз,

І пір'ячком злетиш.

Хіба ти випадок не вартий почуттів?

І звикла до образ,

А все одно тремтиш.

[Моя, пташко].

Зламаєш пальці, але захищай своїх.

Кохай без зайвих фраз,

І пір'ячком злетиш.

Ти пір'ячком злетиш.

Вони казали, що, про всяк випадок,

Повинна душу я

Заставити в ломбард.

Та без душі співати не знаю як.

До чого тут талант?

У чому тут азарт?

То ж від Дніпра до Калі-Калі-форнії

Співала і мажорні, і мінорні.

Дівчинка-рок, буде урок –

Менше лови зірок.

Я заслужила свій вінок.

Ті хто не повірив в тебе –

Вже не твої.

Хіба ти випадок не вартий почуттів?

І звикла до образ,

А все одно тремтиш.

Загубиш серце, але відшукай своїх.

Кохай без зайвих фраз,

І пір'ячком злетиш.

Хіба ти випадок не вартий почуттів?

І звикла до образ,

А все одно тремтиш.

Моя, пташко.

Зламаєш пальці, але захищай своїх.

Кохай без зайвих фраз,

І пір'ячком злетиш.

Ти пір'ячком злетиш.

КОЛИШНІ

"Люди з минулого не залишають нас, скільки не стирай в телефоні їхні номери. Стоять за вікном, заглядають у спальню, хочуть щось сказати і не можуть. Не відчиняй їм вікон, бо почнеться той самий сюжет про образу та зраду. Шукай людину, поруч з якою знову буде битися серце".

ТЕКСТ І СЛОВА:

Мої колишні –

Стоять за вікном.

Зайвий дотик –

Гострий дротик.

Розіграли, як по нотах.

Та й коротким

Був між нами

Шлях від карми

До нірвани.

Але хто це там стоїть,

Діамантами блищить?

В очі каже "Хай щастить!",

Та вкраде тебе за мить!

Полум’я моїх образ

Без провини не димИть.

І вже телефон дзвенить:

"Ще мить, ще мить!"

Ревнощі, милий,

Не остудиш вином.

Колишні за вікном –

П’яні вишні за вікном.

Сумніви, любий,

Не затопиш вином.

Колишні за вікном,

Ніби п'яні вишні за вікном.

Колишні за вікном –

П'яні вишні за вікном.

Колишні за вікном,

Ніби п’яні вишні за вікном.

Разом сильні,

Очі сині,

Світлі, юні та красиві.

Тож коротким

Був між нами

Шлях від карми

До нірвани.

Але хто це там стоїть,

Діамантами блищить?

В очі каже "Хай щастить!",

Та вкраде тебе за мить!

Полум’я моїх образ

Без провини не димить.

І вже телефон дзвенить:

"Ще мить, ще мить!"

Ревнощі, милий,

Не остудиш вином.

Колишні за вікном –

П’яні вишні за вікном.

Сумніви, любий,

Не затопиш вином.

Колишні за вікном,

Ніби п'яні вишні за вікном.

Колишні за вікном –

П'яні вишні за вікном

Колишні за вікном,

Ніби п'яні вишні за вікном.

Ой вишенька-черешенька, чом рано не родиш?

Молодая дівчинонька, чом гулять не ходиш?

ZEMNA

"У слави – дві сторони. З однієї – отримуєш безмежну хвилю кохання, за яку хочеться дякувати щосекунди. З іншої – гострими стрілами впиваються в тебе коментарі хейтерів, виснажують, відбирають сили та натхнення. Відповідь, як завжди, – у балансі. Будь чесна з собою. Земна. Лишайся справжньою, не приховуй вади. Поцілунки важливіші за музику мідних труб".

ТЕКСТ І СЛОВА:

Сум по осені,

Та зажди!

Я закохана,

Як завжди.

І мене не лякає

Жоден поворот різкий.

Знай наперед –

Я з вадами,

Я – земна,

Хочу вабити,

Я – земна,

Ми – однакові,

(Я – земна)

Все ще віримо в казки!

Стій, не тисни свайп,

Відчуй мій вайб,

Тільки не зважай на хайп,

Мій хайп, мій хайп, мій хайп.

Свободи менше, і це факт,

Та жінка – вільний птах.

Побачиш – є контакт!,

І, давай, цілуй мене просто так.

Бо земна, я – земна,

То весела, то сумна.

Земна, я – земна,

І весела, і сумна.

Я – земна, я – земна,

То весела, то сумна.

Земна, я – земна,

І весела, і сумна.

Сум по осені,

Та зажди!

Я закохана,

Як завжди.

І мене не лякає

Жоден поворот різкий.

Знай наперед –

Я з вадами,

Я – земна,

Хочу вабити,

Я – земна,

Ми – однакові,

(Я – земна)

Все ще віримо в казки!

Стій, не тисни свайп,

Відчуй мій вайб.

Кажу відверто: тисне хайп,

Мій хайп, мій хайп, мій хайп.

Не сплю, буває, і це факт,

Від хейтерських атак.

Та у життя є смак,

То ж, давай, цілуй мене просто так.

Бо земна, я – земна,

То весела, то сумна.

Земна, я – земна,

І весела, і сумна.

Я – земна, я – земна,

То весела, то сумна.

Земна, я – земна,

І весела, і сумна.

Сум по осені,

Та зажди!

Я закохана,

Як завжди.

І мене не лякає

Жоден поворот різкий.

Знай наперед –

Я з вадами,

Я – земна,

Хочу вабити,

Я – земна,

Ми – однакові,

(Я – земна)

Все ще віримо в казки!

Від світанку до сутінків,

Я – земна.

Не тікаю від сумнівів,

Бо земна.

Від світанку до сутінків,

Я – земна.

Не тікаю від сумнівів,

Бо земна.

ПАЛАЛА

"Глибоко у твоєму серці в'ється чарівна червона нитка. Від неї стають багряними щоки, і вишивка на сорочці вабить хлопців, немов магніт. Ця магія почуттів одного дня запалить все навколо. І немає від того вогню захисту, не вигадали, не знайшли. Що ж тут поробиш? Палай!"

ТЕКСТ І СЛОВА:

Показав

Ти мені кохання-блискавку,

Та між двох світів

Надіслав

Ти мені листівку-ластівку

З теплих островів.

Я лечу до тебе крізь туман.

Почуття-вулкан.

Це і є твій план?

Я в тобі відчула океан.

Пам'ятай, герою–

Це і мій роман.

Покохали так, що згоріли дотла,

Юні від обіймів палали тіла.

Келихами ніч на Купала пила,

І за мить дорослою стала мала.

Якщо не кохала, ти не жила.

Келихами ніч на Купала пила.

Юні від обіймів палали тіла,

Так за мить дорослою стала мала.

Палай!

Ти вивчав

Кожен рух та кожну витівку.

Вірив і довів.

Цілував

Плечі крізь червону вишивку,

Та й не червонів.

Тільки я багряна, як тюльпан.

Почуття-вулкан.

Це і є твій план?

Я в тобі відчула океан.

Пам'ятай, герою –

Це і мій роман.

Покохали так, що згоріли дотла,

Юні від обіймів палали тіла.

Келихами ніч на Купала пила,

І за мить дорослою стала мала.

Якщо не кохала, ти не жила.

Келихами ніч на Купала пила.

Юні від обіймів палали тіла,

Так за мить дорослою стала мала.

Палай!

Падала в обійми, закривала очі.

Пролітало літечко, пролітали ночі.

Говорили люди, він мені хороший.

А я все палала і згорали мої очі.

Чом ти, місяченьку, та й мені не сяєш?

Серденько дівоче та й до тла згораєш.

А я не гуляла, я й не дівувала

Розкоші кохання так і не пізнала.

МАЛО

"Впродовж життя ми високо злітаємо, глибоко пірнаємо, шукаємо сенси, а все заради того, щоб сказати найважливішій людині: "Мені тебе так мало-мало".

ТЕКСТ І СЛОВА:

Ой, як би менi хотiлося

Припасти тобi до душi.

Ой, як же я втомилася

Засинати без тебе вночi.

Хочу, щоб ти вiдчув,

Що я за крок вiд iстерики.

Палаю, але мовчу,

А в животi метелики.

Менi тебе так мало мало мало.

Я трохи полiтала, потiм впала.

Сама все зрозумiти мала мала,

Та серце дівоче шепоче:

Менi тебе так мало мало мало.

Дивився ти, а я лiтала.

Сама все зрозумiти мала мала.

Та кохання дiвоче без очей

Ой як пече.

Ой як пече у серці.

Ой, я так шукаю причину,

Щоб побачитись хоч би на мить.

Ой, повільно спливають хвилини,

Коли телефон мій мовчить.

Хочу, щоб ти почув,

Що я співаю лише тобі.

Горда, але тремчу,

Бо важко стриматись на межі.

Менi тебе так мало мало мало.

Я трохи полiтала, потiм впала.

Сама все зрозумiти мала мала,

Та серце дівоче шепоче:

Менi тебе так мало мало мало.

Дивився ти, а я лiтала.

Сама все зрозумiти мала мала.

Та кохання дiвоче без очей.

ЛІТАКИ

"Скільки годин ми провели в небі минулоріч, неможливо порахувати. І зрозуміли головне – світ підкорюється закоханим. Чи одне в одного, до метеликів у животі. Чи в саму подорож, у шлях, безмежно, до безтями... Летіть, літаки. Для вас – усі міста світу, та й небо – за вас. Ніколи не зупиняйтесь".

ТЕКСТ І СЛОВА:

Хочеться літати. Ой, не кажи!

Хочеться життя – в авіарежим.

Тож на картах світу поворожи,

Де мій рай, скажи?

Може, там, де гори кохає сніг?

Може, там, де хвилі збивають з ніг?

А насправді там, де ти цілуєш

Віями ніжно.

Якби в мої сни

Рейси перенесли,

Тільки "Київ – Париж"

Я би залишила. Ти ж – страх облиш.

Рейси перенесли

В ніч, до мене у сни.

Там – ти мій Париж,

І навіть більше ніж, Більше ніж. Милий.

Хочеться літати. Ой, не кажи!

Хочеться життя – в авіарежим.

Тож на картах світу поворожи,

Де мій рай, скажи?



Може, там, де щастю бракує слів?

Може, там, де вежа з дівочих снів?

А насправді там, де ти цілуєш

Віями ніжно.

Якби в мої сни

Рейси перенесли,

Тільки "Київ – Париж"

Я би залишила. Ти ж – страх облиш.

Рейси перенесли

В ніч, до мене у сни.

Там – ти мій Париж.

ТВОЄЇ КРОВІ

"Хоча й колишні ніколи не залишають твоє життя просто так, та все ж треба вибрати влучний час і відпустити їх назавжди. Насправді найкращий час – зараз. Шукай людину, яка допоможе забути страхи. Про кого сміливо зможеш сказати: "Ми з тобою однієї крові".

ТЕКСТ І СЛОВА:

Хочу всім тілом,

І не соромлюся, бо

Ніч – за щасливих,

А з нею небо-небо.

Не вибачайся у ліжку,

Кохання – знак, а не збіг.

Забуду про колишніх,

Ти ж зміг.



Рапапа-пам, заводиться джип,

В ньому страх від мене біжить.

Серце б'ється, вже на межі!

Я готова, тільки скажи.



Олівцем на руці

запиши номери.

Я твоєї крові.

Всі рахунки – в кінці,

Роздягай та бери.

Я твоєї крові,

В небі і на глибині.

Кольори у вині –

Моєї крові.

Тоне дім у вогні.

Вистачає в мені твоєї крові.

Крові твоєї в мені.

Я твоєї крові.

Що хоче жінка,

Про те не мріяв і бог.

Вибухне зірка,

А з нею небо-небо.

Коли хвилини, як тижні,

Коли секунда і згас,

Ти відпускай колишніх –

Вже час.



Рапапа-пам, із тоніком джин,

В ньому страх від мене біжить.

Серце б'ється, вже на межі!

Я готова, тільки скажи.



Олівцем на руці

запиши номери.

Я твоєї крові.

Всі рахунки – в кінці,

Роздягай та бери.

Я твоєї крові,

В небі і на глибині.

Кольори у вині –

Моєї крові.

Тоне дім у вогні.

Вистачає в мені твоєї крові.

Крові твоєї в мені.

Я твоєї крові.

Ніжно вбий мене ніч,

Вбий мене, вбий мене, вбий мене ніч.

Вбий мене, вбий мене ніч.

Потекла червона кров

вишиваним рукавом.

Той рукав не жаль мені,

серце мліє в полотні.

ЧУТКИ

"Кажуть, руді дівчата особливі. Зводять з розуму молодих хлопців одним поглядом, одним доторком... Слухай казку про викупаних у сонці. І вирішуй, чи бігти від них світ за очі, чи раз та назавжди впасти в ці вогняні обійми".

ТЕКСТ І СЛОВА:

Ой, бережись, хлопці,

Дарма накинули оком!

Ой, не для вас сонце

Барвило золотий локон.

Перед вами був один,

Дотиком обпік руки!

Стрічкою піймала на гачок,

Та й лишився дим.

Ходять чутки серед людей,

З розуму зводить дівча руде.

Ходять чутки серед людей,

Поглядом юну душу краде.

Ходять чутки серед людей,

З розуму зводить дівча руде.

Ходять чутки серед людей,

З нею загубиш своє молоде

Серце.

То ж, бережись, хлопці,

З ніг позбиває потоком.

Викупана у сонці,

Йде вона вогняним кроком!

Перед вами був один,

Задивився, ой, бідний –

Стрічкою піймала на гачок,

Та й забув про дім.

Ходять чутки серед людей,

З розуму зводить дівча руде.

Ходять чутки серед людей,

Поглядом юну душу краде.

Ходять чутки серед людей,

З розуму зводить дівча руде.

Ходять чутки серед людей,

З нею загубиш своє молоде

Серце.

Ходить казка між людей:

Десь є сад із орхідей,

Там живе дівча руде,

Тебе з розуму зведе.

Блискавкою з янтарю

Пам’ятають ту зорю

Безліч хлопців молодих,

Та й закоханих в рудих.

Ходять чутки серед людей,

З розуму зводить дівча руде.

Ходять чутки серед людей,

Поглядом юну душу краде.

Ходять чутки серед людей,

З розуму зводить дівча руде.

Ходять чутки серед людей,

З нею загубиш своє молоде

Серце.

ГРАЙ

"У світі соцмереж та постійної битви за лайки важко зосередитись, щоб відшукати найкращу людину, свій шматочок пазлу. А насправді – це ж усе, що потрібно. Обирай з ким тобі рай, та разом з ним грай, грай, все життя грай!"

ТЕКСТ І СЛОВА:

Ой у полі на тополі

Зозуля кувала, літа рахувала, літа рахувала!

Де мій милий, чорнобривий?

Якого шукала, якого шукала.

Давай, обирай,

З ким тобі рай,

І разом з ним грай, грай,

Все життя грай.

Та й обирай,

З ким тобі рай,

І разом з ним ніжні

Паззли збирай.

Я закохана слабка ланка. Тонка, вразлива, ламка.

Збираю серця уламки, Боляче, бо у мене лапки.

Та в мені вмикається лампа, Якось зранку.

Бо кохання більше за лайки, Вища планка.

Давай, обирай,

З ким тобі рай,

І разом з ним грай, грай,

Все життя грай.

Та й обирай,

З ким тобі рай,

І разом з ним ніжні

Паззли збирай.

Я вам не загоєна ранка,

З конверта зірвана марка. Збираю серця уламки,

І від сліз міс-мокра майка.

Та в мені вмикається лампа, Якось зранку.

Бо кохання більше за лайки, Вища планка.

Давай, обирай,

З ким тобі рай,

І разом з ним грай, грай,

Все життя грай.

Та й обирай,

З ким тобі рай,

І разом з ним ніжні

Паззли збирай.

Я до зрад безжальна, як самурай.

Якщо не кохаєш – краще не грай.

Я до зрад безжальна, як самурай.

Не твоє – то й не обирай.

Я до зрад безжальна, як самурай.

Якщо не кохаєш – краще не грай.

Я до зрад безжальна, як самурай.

Не твоє – то й не обирай, Буде чесно!

ПІСНЯ СМІЛИВИХ ДІВЧАТ

"Це жіночий маніфест, ода GIRL POWER, заклик до всіх дівчат планети: знайте собі ціну і нікому ніколи не дозволяйте себе ображати".

ТЕКСТ І СЛОВА:

Як закохана ноги стерла –

Все веде не туди.

Як ходила у ван найт стенди –

Все веде не туди.

Милий взявся вести у танго,

Та веде не туди.

Так буває: твій вірний ангел

Заведе не туди.

Діставай все те,

Що я в собі люблю –

Плаття електрик блю.

Падай, а я ловлю.

Та залиш мені все те,

Що я люблю в тобі –

Магію теплих обійм,

Правду сильнішу за біль.

Не треба так.

Зраду поцілунок вибачить.

Не треба так.

Та коханню слів не вистачить.

Не треба так.

Мила покохала іншого.

Не треба так.

Ми, дівчата, варті більшого!

Як шукала для квітки пару,

І жила без води.

Як кричала в піснях "Girl power!"

Все веде не туди.

Помста рідна сестра бумерангу –

Прилетить не туди.

Так буває: твій вірний ангел

Заведе не туди.

Всі дівчата варті більшого!

Солістка Казки - Саша Зарицька

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