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Такого сексу ще не бачили: Петрожицьку розкритикували за вульгарне шоу на Танцях з зірками
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Учора відгримів п'ятий випуск проєкту Танці з зірками, тема якого була присвячена фільмам. Учасниця шоу Дарина Петрожицька намагалася показати еротику на паркеті, але її розкритикували глядачі.
П'ятий ефір шоу Танці з зірками був присвячений кінематографу, тож учасники показали номера за мотивами відомих світових шедеврів кіно. І актриса Дарина Петрожицька з партнером Ігорем Гелуненком зіграли на головному паркеті країни пристрасті з еротичного фільму "Дев'ять з половиною тижнів".
І ще: Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у п'ятому випуску (відео)
Дарина заявила, що "такого сексу від неї ще не бачили", але українці не надто оцінили танець з роздяганням танцюристки. А стриптиз дівчини під пісню Joe Cocker You Can Leave Your Hat On назвали "конвульсіями".
Крім цього, глядачі у коментарях розкритикували такий вибір амплуа для Дарини. Вони вважають, що зірка не впоралася з обраною роллю.
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