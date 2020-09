Такого сексу ще не бачили: Петрожицьку розкритикували за вульгарне шоу на Танцях з зірками

Учора відгримів п'ятий випуск проєкту Танці з зірками, тема якого була присвячена фільмам. Учасниця шоу Дарина Петрожицька намагалася показати еротику на паркеті, але її розкритикували глядачі.

П'ятий ефір шоу Танці з зірками був присвячений кінематографу, тож учасники показали номера за мотивами відомих світових шедеврів кіно. І актриса Дарина Петрожицька з партнером Ігорем Гелуненком зіграли на головному паркеті країни пристрасті з еротичного фільму "Дев'ять з половиною тижнів".

Дарина заявила, що "такого сексу від неї ще не бачили", але українці не надто оцінили танець з роздяганням танцюристки. А стриптиз дівчини під пісню Joe Cocker You Can Leave Your Hat On назвали "конвульсіями".

Крім цього, глядачі у коментарях розкритикували такий вибір амплуа для Дарини. Вони вважають, що зірка не впоралася з обраною роллю.

