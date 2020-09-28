Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у п'ятому випуску (відео)

Вчора, 27 вересня, відбувся п'ятий прямий ефір оновленого четвертого сезону проєкту Танці з зірками. У зону ризику потрапили три зіркові пари. Дізнайтеся, хто покинув шоу.

За перемогу боролося 11 пар, але в кінці одна повинна була покинути шоу. Судді оголосили свої оцінки, глядачі провели своє голосування. Так, в результаті у зону ризику потрапили три пари: Арам Арзуманян і Тоня Руденко, Позитив і Юлія Сахневич, Надія Мейхер з Кирилом Васюком. Втім, за крок від вильоту Позитив і Юлія Сахневич отримали імунітет. Таким чином проєкт залишили Арам Арзуманян і Тоня Руденко зі своїм запальним джайвом під пісню Mood – Glenn Miller.

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Дивіться, як виступила пара Арам Арзуманян і Тоня Руденко​ у п'ятому прямому ефірі:

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