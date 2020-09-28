Танці з зірками 2020 випуск 5 онлайн: дивитись відео виступів

Новий сезон проєкту Танці з зірками 2020 набирає обертів, і у неділю, 27 вересня, на телеканалі 1+1 вийшов п'ятий випуск. За перемогу у шоу продовжує боротися 11 пар. Дивіться онлайн відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх партнерів.

Відомі зіркові особистості та їхні партнери продовжили боротьбу за перемогу на проєкті "Танці з зірками". У п'ятому випуску не лише судді оцінювали учасників, а й глядачі. Відзначимо, що журі проєкту вже традиційне: Григорій Чапкіс, Влад Яма та Катерина Кухар, проте крісло гостьового журі зайняв Діма Монатік. Тому доля конкурсантів залежала не лише від балів експертів, а й фанатів. А от до ведучих Юрія Горбунова та Тіни Кароль приєднався уже колишній учасник Танців з зірками Дмитро Танковіч.

До слова: Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у п'ятому випуску (відео)

Нагадаємо, що участь у шоу беруть: Ольга Фреймут, Надія Мейхер, Олег Винник, Тарас Цимбалюк, Санта Дімопулос, Юлія Саніна, Дар'я Петрожицька, Олексій Завгородній, Сергій Танчинець, Арам Арзуманян та Сергій Мельник.

Танці з зірками 2020, дивитись 5 випуск онлайн:

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