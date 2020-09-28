Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Танці з зірками 2020 випуск 5 онлайн: дивитись відео виступів

  • 45
Танці з зірками 2020 випуск 5 - фото 1
Танці з зірками 2020 випуск 5 / instagram

Новий сезон проєкту Танці з зірками 2020 набирає обертів, і у неділю, 27 вересня, на телеканалі 1+1 вийшов п'ятий випуск. За перемогу у шоу продовжує боротися 11 пар. Дивіться онлайн відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх партнерів.

Відомі зіркові особистості та їхні партнери продовжили боротьбу за перемогу на проєкті "Танці з зірками". У п'ятому випуску не лише судді оцінювали учасників, а й глядачі. Відзначимо, що журі проєкту вже традиційне: Григорій Чапкіс, Влад Яма та Катерина Кухар, проте крісло гостьового журі зайняв Діма Монатік. Тому доля конкурсантів залежала не лише від балів експертів, а й фанатів. А от до ведучих Юрія Горбунова та Тіни Кароль приєднався уже колишній учасник Танців з зірками Дмитро Танковіч.

До слова: Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у п'ятому випуску (відео)

Нагадаємо, що участь у шоу беруть: Ольга Фреймут, Надія Мейхер, Олег Винник, Тарас Цимбалюк, Санта Дімопулос, Юлія Саніна, Дар'я Петрожицька, Олексій Завгородній, Сергій Танчинець, Арам Арзуманян та Сергій Мельник.

Танці з зірками 2020, дивитись 5 випуск онлайн:

Читайте також: Холостячка 2020: відома дата виходу романтичного реаліті з Ксенією Мішиною

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Який страх заважає вам досягти успіху: простий тест у картинці
  • 21 вересня, 13:50
  • 1389
Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
  • 20 вересня, 18:50
  • 7939
5 обов'язкових кроків у догляді за шкірою обличчя восени
  • 19 вересня, 15:15
  • 169
Загрузка...
Новини