Скасування: вийшов трейлер драматичного серіалу з Ніколь Кідман

У мережі з'явився трейлер мінісеріалу Скасування (The Undoing) від HBO, де головні ролі виконали Ніколь Кідман та Х'ю Грант. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Телеканал HBO презентував перший тизер новенького драматичного серіалу Скасування (The Undoing), дата виходу якого запланована вже на травень.

Сюжет базується на книжці "Ти повинна була знати" (You Should Have Known) Джин Ханфф Кореліц і розповідає про успішного психотерапевта Грейс Сакс. У її житті все чудово: чудова родина та омріяна кар'єра. Невдовзі у світ має вийти ще й її книга про стосунки та шлюб, яка обов'язково стане бестселером. Щоправда, вся ця ідилія руйнується раптовою появою поліцейських. Виявилось, що Грейс жила зовсім з неідеальним чоловіком.

У головних ролях: Ніколь Кідман, Х'ю Грант, Дональд Сазерленд, Ноа Джуп, Едгар Рамірес та інші.

Скасування: дивитись трейлер серіалу онлайн:

