Видозмінений вуглець повертається: тизер і дата виходу 2 сезону

У мережі з'явилось промо до продовження серіалу "Видозмінений вуглець" (Altered Carbon), який підкорив глядачів ще у 2018 році. Також стала відома дата виходу 2 сезоні, і залишилось зовсім трішки зачекати! Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

На офіційному профілі серіалу "Видозмінений вуглець" (Altered Carbon) в соцмережі Twitter опублікували інтригуючий тизер із датою виходу продовження. На щастя, це буде зовсім скоро, адже 2 сезон можна буде оцінити на стрімінговому сервісі Netflix вже з 27 лютого.

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Таємничий тизер підписано фразою "Зміна вашої оболонки завершена", тому, очевидно, що головний герой Такеші Ковач отримає нову зовнішність. Відтак, його зіграє вже не Юель Кіннаман, а Ентоні Макі (Сокін у кіновсесвіті Marvel).

Нагадаємо, що історія минулого сезону розгортається у 2384 році, коли світ опанував технології, що дозволяють переносити свідомість в інші тіла навіть після смерті. Така ситуація викликає не у всіх захват, тим паче, що цим можуть користуватись лише багатії або достатньо забезпечені люди. Головний герой –Такеші Ковач –жорстокий найманець, якого відмовились "воскрешати" на 250 років, а тоді повернули до життя, щоб розкрити вбивство найбагатшого чоловіка у світі.

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