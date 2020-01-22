Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Видозмінений вуглець повертається: тизер і дата виходу 2 сезону

  • 22
Видозмінений вуглець 2 сезон - фото 1
Видозмінений вуглець 2 сезон / GamesRadar

У мережі з'явилось промо до продовження серіалу "Видозмінений вуглець" (Altered Carbon), який підкорив глядачів ще у 2018 році. Також стала відома дата виходу 2 сезоні, і залишилось зовсім трішки зачекати! Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

На офіційному профілі серіалу "Видозмінений вуглець" (Altered Carbon) в соцмережі Twitter опублікували інтригуючий тизер із датою виходу продовження. На щастя, це буде зовсім скоро, адже 2 сезон можна буде оцінити на стрімінговому сервісі Netflix вже з 27 лютого.

І ще: Новим обличчям Відьмака став Кіану Рівз: кумедне відео

Таємничий тизер підписано фразою "Зміна вашої оболонки завершена", тому, очевидно, що головний герой Такеші Ковач отримає нову зовнішність. Відтак, його зіграє вже не Юель Кіннаман, а Ентоні Макі (Сокін у кіновсесвіті Marvel).

Нагадаємо, що історія минулого сезону розгортається у 2384 році, коли світ опанував технології, що дозволяють переносити свідомість в інші тіла навіть після смерті. Така ситуація викликає не у всіх захват, тим паче, що цим можуть користуватись лише багатії або достатньо забезпечені люди. Головний герой –Такеші Ковач –жорстокий найманець, якого відмовились "воскрешати" на 250 років, а тоді повернули до життя, щоб розкрити вбивство найбагатшого чоловіка у світі.

Читайте також: Нові серіали січня 2020: список новинок, які вам точно сподобаються

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи
  • 19 cічня, 16:30
  • 780
Картинки з Днем ангела: вітальні листівки, відкритки і фото з іменинами
  • 20 cічня, 14:05
  • 326
Nokia N90 та 808 PureView: якими були найкрутіші камерофони минулих 20 років
  • 20 cічня, 12:15
  • 1078
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз