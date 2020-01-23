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Названий найпопулярніший серіал на Netflix

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Названий найпопулярніший серіал на Netflix - фото 1

Стрімінгова платформа Netflix назвала найпопулярніший оригінальний серіал з найбільшою кількістю переглядів за всю історію сервісу. Ним виявилася драма-фентезі, яку подивилися 76 мільйонів глядачів з усього світу.

У компанії розповіли, що перший сезон "Відьмака" став серіалом з найбільшою кількістю переглядів в історії проєкту. Впродовж чотирьох тижнів після прем'єри його побачили 76 мільйонів глядачів – 46% передплатників Netflix.

І ще: Як виглядають герої Відьмака в серіалах 2001 і 2019 років: фотопорівняння

При цьому уточнюється, що недавно Netflix змінив систему обліку переглядів. Зараз користувачеві досить подивитися лише 2 хвилини серії, щоб його перегляд був врахований. Раніше передплатник сервісу повинен був побачити не менше як 70% епізоду.

Відзначається, що нова методологія ще більше розмиває поняття реальної аудиторії того чи іншого серіалу. Попри це, представники сервісу стверджують, що популярність "Відьмака" можна підтвердити не тільки переглядами, а й тим, що запуск шоу привів до зростання продажів книг і ігор про цього персонажа. Крім того, в Netflix відзначили, що серіал вже породив популярну пісню-мем.

ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш серіали з дитинства

Джерело: variety
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