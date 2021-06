Сама вдягалася, сама знімала: Rihanna стала зіркою нового номера VOGUE

Співачка Rihanna стала героїнею обкладинки Vogue Italia. Девіз червневого номера – Do It Yourself. Тому співачка самостійно вибрала одяг та зробила знімки без допомоги фотографа.

Світлинами Rihanna поділилася на своєму інстаграмі. Решта ж кадрів з'явилася на офіційній сторінці VOGUE Italy.

"Протягом багатьох років ми використовували нашу обкладинку по-різному: там були фотографії, там були ілюстрації, або зовсім не було зображень, – розповідає головний редактор Еммануель Фарнеті. – Але ми ніколи не просили героїв все робити самостійно: позувати, фотографувати, вибирати одяг. Не було більш відповідного моменту, ніж номер DIY, і не могло бути кращою героїні, ніж Rihanna – вона стільки разів з'являлася на обкладинках, але ніколи не була тією, якою вона і тільки вона хотіла показати себе без фільтрів і без посередників".

Дивлячись на резюме співачки, не залишається сумнівів у її здатності самостійно провести зйомку. Rihanna вибрала речі від Raf Simons і Valentino, доповнивши їх шовковими хустками від Hermès і Versace.

