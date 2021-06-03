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"Не ношу стринги": Брітні Спірс показала фанатам сідниці (18+)
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Попзірка Брітні Спірс здивувала прихильників новими фото у яскравому купальнику та шубі. І такого відвертого звернення від білявки ніхто не очікував.
39-річна американська співачка Брітні Спірс останні кілька років бореться за право самій розпоряджатись своїми статками без опіки родини та постійно опиняється в центрі уваги мережі. Однак ключовим місцем для контактів з фанатами є саме її профіль в соцмережі Instagram, де у білявки більше як 30 мільйонів підписників.
І ще: Ніяких фільтрів: Брітні Спірс показала відео у латексному комбінезоні
На своїй сторінці Брітні публікує кадри зі своїх буднів, роздуми про життя і просто архівні зйомки. Нещодавно зірка поділилась серією фото у яскравому купальнику та шубці, показавши фігуру з різних ракурсів. Звісно ж, не обійшлось і без танюцвального відео, які так обожнює Спірс.
"Жовтий! Я знаю, фото трохи розмиті, бо я постійно рухалась. Зробила їх для розваги. Я ніколи не показую сідниці в Інстаграмі, і ні...я не ношу стринги! Ну ось мій зал, леді та джентльмени, насолоджуйтесь", – відзначила співачка, схвилювавши прихильників. Чимало хто зазначив, що зірка з часом починає поводитись все дивніше.
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