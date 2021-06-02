Спокуслива модель заробляє на схожості з Кендалл Дженнер (18+)

Бразильська модель підкорює серця користувачів своєю вродою та співпрацює зі світовими брендами. А частинкою цією успіху є вражаюча схожість з зіркою Кендалл Дженнер. Зацініть!

21-річна бразилійка Каміла Луз встигла попрацювати зі такими журналами, як Marie Claire та Glamour, а також щомісяця заробляє близько 100 тисяч доларів в Інстаграмі, передає Daily Star. ​А секретом є не просто чудова зовнішність, а й те, що дівчина - майже копія супермоделі Кендалл Дженнер, сестри Кім Кардашян.

І ще: Знайдіть матусю: цю красуню плутають з її донькою (відео)

"Я повернулась до Бразилії кілька тижнів тому, і люди зупинялись на вулиці, щоб спитати, чи я справді Кендалл Дженнер", – розповідає дівчина. Спершу вона сміялась з цього, але згодом звикла до такої уваги, адже й під час роботи закордоном її завжди порівнювали з Кендалл.

CO Press Office

До слова, дівчина має не лише подібне обличчя, а й параметри. Однак наголошує, що не варто на когось рівнятись, адже кожне тіло побудоване по-різному.

"Будь-яка жінка може мати форми Кендалл, поважаючи власні природні вигини. Для цього потрібно робити розумний вибір та обирати здорову версію себе", – пояснює модель.

До того ж, Камілла зізнається, що не користувалась послугами пластичних хірургів, а її врода є подарунком природи.

"Секрет ідеального тіла полягає у тому, щоб не вживати багато цукру, газованих та алкогольних напоїв, а також фастфуду", – підкреслює красуня, у якої понад 70 тисяч підписників в Інстаграмі.

Читайте також: Дівчина тижня: зухвала стрибунка з трампліна Юліане Зайфарт, яка оголилася для Playboy