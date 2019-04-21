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Рок-музика: плейлист нових пісень тижня, які варті уваги

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Слухайте рок музику онлайн

Популярні і новенькі рок-гурти заряджають новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ підготувало плейлист нової рок-музики за квітень 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою свіжий кавер Our Last Night на саундтрек до Гри престолів, а також новий альбом американського пост-хардкор гурту Get Scared - The Dead Days. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • Game Of Thrones Theme Song (Rock Remix) - Our Last Night (GOT Rock Remix)
  • Slowly Slowly - Jellyfish
  • Mayday Parade - Never Sure
  • Get Scared - Bad Things
  • Get Scared - Deceiver
  • Get Scared - Enough is Enough
  • Get Scared - Hell Is Where the Heart Is
  • Get Scared - Give Up My Ghost
  • Get Scared - Calling All Crows
  • Get Scared - The Dead Days
  • Get Scared - Goodbye Soul
  • Get Scared - Time Keeps Running
  • Get Scared - Silence
  • Get Scared - Like It Or Not
  • AIM TO HEAD - HEART OF STEEL (Official Lyric Video) | Electro - Rock / Synthwave / Cyberpunk
  • Acres - Talking In Your Sleep
  • Reliance - Glass Castle
  • Tripsitter - The Other Side Of Sadness
  • Seasons For Change - Anchor
  • As Everything Unfolds - Divided (feat. Sam Stolliday)
  • Upon The Water - II (feat. Garrett Russell of Silent Planet)
  • THE OKLAHOMA KID - Oasis
  • Millencolin - "Sour Days"
  • The Dangerous Summer - Way Down (Official Music Video)
  • Aaron West and The Roaring Twenties - Just Sign the Papers (Visual)
  • Decayer - Finding Purpose (Music Video)
  • Orchards - Paralyze Me (Official Stream Video)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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