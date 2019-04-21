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Рок-музика: плейлист нових пісень тижня, які варті уваги
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Популярні і новенькі рок-гурти заряджають новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ підготувало плейлист нової рок-музики за квітень 2019!
Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою свіжий кавер Our Last Night на саундтрек до Гри престолів, а також новий альбом американського пост-хардкор гурту Get Scared - The Dead Days. Насолоджуйтесь:
Новинки попереднього тижня слухайте тут
Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:
Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.
Список треків:
- Game Of Thrones Theme Song (Rock Remix) - Our Last Night (GOT Rock Remix)
- Slowly Slowly - Jellyfish
- Mayday Parade - Never Sure
- Get Scared - Bad Things
- Get Scared - Deceiver
- Get Scared - Enough is Enough
- Get Scared - Hell Is Where the Heart Is
- Get Scared - Give Up My Ghost
- Get Scared - Calling All Crows
- Get Scared - The Dead Days
- Get Scared - Goodbye Soul
- Get Scared - Time Keeps Running
- Get Scared - Silence
- Get Scared - Like It Or Not
- AIM TO HEAD - HEART OF STEEL (Official Lyric Video) | Electro - Rock / Synthwave / Cyberpunk
- Acres - Talking In Your Sleep
- Reliance - Glass Castle
- Tripsitter - The Other Side Of Sadness
- Seasons For Change - Anchor
- As Everything Unfolds - Divided (feat. Sam Stolliday)
- Upon The Water - II (feat. Garrett Russell of Silent Planet)
- THE OKLAHOMA KID - Oasis
- Millencolin - "Sour Days"
- The Dangerous Summer - Way Down (Official Music Video)
- Aaron West and The Roaring Twenties - Just Sign the Papers (Visual)
- Decayer - Finding Purpose (Music Video)
- Orchards - Paralyze Me (Official Stream Video)
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