Рок-музика: плейлист нових пісень тижня, які варті уваги

Популярні і новенькі рок-гурти заряджають новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ підготувало плейлист нової рок-музики за квітень 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою свіжий кавер Our Last Night на саундтрек до Гри престолів, а також новий альбом американського пост-хардкор гурту Get Scared - The Dead Days. Насолоджуйтесь:

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Game Of Thrones Theme Song (Rock Remix) - Our Last Night (GOT Rock Remix)

Slowly Slowly - Jellyfish

Mayday Parade - Never Sure

Get Scared - Bad Things

Get Scared - Deceiver

Get Scared - Enough is Enough

Get Scared - Hell Is Where the Heart Is

Get Scared - Give Up My Ghost

Get Scared - Calling All Crows

Get Scared - The Dead Days

Get Scared - Goodbye Soul

Get Scared - Time Keeps Running

Get Scared - Silence

Get Scared - Like It Or Not

AIM TO HEAD - HEART OF STEEL (Official Lyric Video) | Electro - Rock / Synthwave / Cyberpunk

Acres - Talking In Your Sleep

Reliance - Glass Castle

Tripsitter - The Other Side Of Sadness

Seasons For Change - Anchor

As Everything Unfolds - Divided (feat. Sam Stolliday)

Upon The Water - II (feat. Garrett Russell of Silent Planet)

THE OKLAHOMA KID - Oasis

Millencolin - "Sour Days"

The Dangerous Summer - Way Down (Official Music Video)

Aaron West and The Roaring Twenties - Just Sign the Papers (Visual)

Decayer - Finding Purpose (Music Video)

Orchards - Paralyze Me (Official Stream Video)

