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СКАЙ – Я все б віддав: дивіться новий романтичний кліп гурту

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СКАЙ представив новий кліп - фото 1
СКАЙ представив новий кліп / gottstat

Відомий український гурт СКАЙ представив кліп на пісню "Я все б віддав", у якій йдеться про нерозділене підліткове кохання. Атмосферний ролик навіює спогади про шкільні роки та перші стосунки. Дивіться відео!

У кожного з нас в житті було нерозділене кохання. Особливо в підлітковому віці, коли, здається, усе б віддав лише за посмішку коханої дівчини у твій бік. Все інше не має значення, бо це справжнє і чисте, перше кохання. Саме про це й пісня гурту СКАЙ "Я все б віддав" та нова відеоробота, у якій показані найважливіші та найпам'ятніші моменти підліткового кохання.

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Дивитися онлайн новий кліп СКАЙ – Я все б віддав:

Текст і слова пісні Я все б віддав

Навіщо не знаю
Ти оселилась
В моїй голові
Я розум втрачаю
Коли посміхнешся випадково мені

Я все б віддав
За те щоб була
Кожного дня
Ти поряд зі мною
Я все б віддав
Щоб наші серця
Билися в такт
Саме в цю мить

Не вартий він твоїх очей
Не вартий ні губ ні серця ні рук
В моїх думках
В моїх словах
З до болю солодким смаком на вустах

Я все б віддав
За те щоб була
Кожного дня
Ти поряд зі мною
Я все б віддав
Щоб наші серця
Билися в такт
Саме в цю мить

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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