СКАЙ – Я все б віддав: дивіться новий романтичний кліп гурту

Відомий український гурт СКАЙ представив кліп на пісню "Я все б віддав", у якій йдеться про нерозділене підліткове кохання. Атмосферний ролик навіює спогади про шкільні роки та перші стосунки. Дивіться відео!

У кожного з нас в житті було нерозділене кохання. Особливо в підлітковому віці, коли, здається, усе б віддав лише за посмішку коханої дівчини у твій бік. Все інше не має значення, бо це справжнє і чисте, перше кохання. Саме про це й пісня гурту СКАЙ "Я все б віддав" та нова відеоробота, у якій показані найважливіші та найпам'ятніші моменти підліткового кохання.

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Дивитися онлайн новий кліп СКАЙ – Я все б віддав:

Текст і слова пісні Я все б віддав

Навіщо не знаю

Ти оселилась

В моїй голові

Я розум втрачаю

Коли посміхнешся випадково мені

Я все б віддав

За те щоб була

Кожного дня

Ти поряд зі мною

Я все б віддав

Щоб наші серця

Билися в такт

Саме в цю мить

Не вартий він твоїх очей

Не вартий ні губ ні серця ні рук

В моїх думках

В моїх словах

З до болю солодким смаком на вустах

Я все б віддав

За те щоб була

Кожного дня

Ти поряд зі мною

Я все б віддав

Щоб наші серця

Билися в такт

Саме в цю мить

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