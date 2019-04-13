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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Нові рок-треки тижня: плейлист популярної музики, яку варто почути

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Слухайте рок музику онлайн

Популярні і новенькі рок-гурти заряджають новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ підготувало плейлист нової рок-музики за квітень 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою нові кліпи американців Our Last Night і Falling In Reverse, а також свіжий кавер на Eye Of The Tiger. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • Woes - Suburbs [Official Video]
  • Yours Truly - Afterglow
  • Yours Truly - Delusional Paradise
  • Our Last Night - "Castle In The Sky" (OFFICIAL VIDEO)
  • Secret Band - Rabbit Hole
  • Secret Band - Lightning
  • Dave Hause - Bearing Down
  • Dave Hause - Paradise
  • Dave Hause - OMG
  • Dave Hause - Warpaint
  • Dave Hause - Weathervane
  • Dave Hause - Civil Lies
  • Dave Hause - Eye Aye I
  • Eat Your Heart Out - Spinning (Audio)
  • Falling In Reverse - "Drugs"
  • Defeater - "Stale Smoke"
  • Plague Vendor - "All of the Above"
  • As Cities Burn "Chains"
  • AIM TO HEAD - OVER AGAIN (Official Lyric Video) | Dark Trap / Electro - Grunge
  • AVIANA - Heavy Feather (OFFICIAL VIDEO)
  • FERRIS MC - Krank (OFFICIAL VIDEO)
  • John Floreani - Echoes (Official Music Video)
  • New Found Glory - Eye Of The Tiger (Official Music Video)
  • Trash Boat - Controlled Burn (Official Music Video)
  • Midnight Skies - Mind Reader (Official Music Video)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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