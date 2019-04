Нові рок-треки тижня: плейлист популярної музики, яку варто почути

Популярні і новенькі рок-гурти заряджають новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ підготувало плейлист нової рок-музики за квітень 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою нові кліпи американців Our Last Night і Falling In Reverse, а також свіжий кавер на Eye Of The Tiger. Насолоджуйтесь:

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Woes - Suburbs [Official Video]

Yours Truly - Afterglow

Yours Truly - Delusional Paradise

Our Last Night - "Castle In The Sky" (OFFICIAL VIDEO)

Secret Band - Rabbit Hole

Secret Band - Lightning

Dave Hause - Bearing Down

Dave Hause - Paradise

Dave Hause - OMG

Dave Hause - Warpaint

Dave Hause - Weathervane

Dave Hause - Civil Lies

Dave Hause - Eye Aye I

Eat Your Heart Out - Spinning (Audio)

Falling In Reverse - "Drugs"

Defeater - "Stale Smoke"

Plague Vendor - "All of the Above"

As Cities Burn "Chains"

AIM TO HEAD - OVER AGAIN (Official Lyric Video) | Dark Trap / Electro - Grunge

AVIANA - Heavy Feather (OFFICIAL VIDEO)

FERRIS MC - Krank (OFFICIAL VIDEO)

John Floreani - Echoes (Official Music Video)

New Found Glory - Eye Of The Tiger (Official Music Video)

Trash Boat - Controlled Burn (Official Music Video)

Midnight Skies - Mind Reader (Official Music Video)

