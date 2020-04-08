Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Іменини Алли: вірші, смс і картинки для привітання з Днем ангела

  • 209
З іменинами, Алло! - фото 1
З іменинами, Алло!

8 квітня свій День ангела відзначає Алла. Поздоровте сьогодні власниць цього імені, адже вони так чекають на привітання з іменинами. Ось найкращі побажання українською у віршах, прозі, смс та картинках для них!

Ім'я Алла походить з арабської мови та означає "богиня". Існує також версія, що воно перекладається з готської як "майстриня на всі руки". Власниці цього імені відзначають свій День ангела двічі на рік: 8 квітня та 31 січня.

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

Ось вітання на іменини українською мовою, які подарують винуватицям свята гарний настрій!

Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:

Привітання з Днем ангела Алли 2020 у віршах

***

Нехай оточує всюди щастя,
Нехай переслідує всюди успіх,
Нехай відганяють усі напасті
Усмішки та завзятий сміх.
Нехай буде радості чимало,
Ну, в загальному вітаю, Алла!

***

Як прокинулася наша Алла,
Тихо щось співала,
приготувалася вона
Слухати добрі слова.
Ми хочемо їй побажати
З гарним настроєм вставати,
Прокидатися, посміхатися,
Складнощам не піддаватися.
Руки Алли золоті,
Пироги печуть смачні,
Набивай і далі руку,
Даси й нам потім науку,
Ти велика молодець,
Привітаннячку кінець!

***

Алла з арабського означає "богиня",
І зовсім не просте це ім'я.
Дуже хазяйновита, креативна.
Ну і, звичайно ж, по життю активна.

Якщо кохає Алла – з головою,
У житті не здається без бою,
Відданість та доброта її вічні.
Життя хай дарує тепло довговічне!

***

Ти Алла наше чудо,
У світі кращої нема.
Добра ти й благородна,
І красива і мила.

З іменинами вітаємо,
І бажаємо ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлемо тобі пісень!

***

Хай ангел тебе оберігає,
І в усьому допомагає,
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб ти добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

Іменини Алли: вірші, смс і картинки для привітання з Днем ангела - фото 396191

Прикольний вірш іменинниці

Сьогодні, Алло, для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.

І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – скрекотушка,
Посмикала за вушко,

І котик походжає –
Тобі добра бажає.

***
Свят в календарі багато.
Та сьогодні твоє свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх –
Все – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого –
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!

***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!

***
Алла! Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!

***
Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Аллочка, ви наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажати сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!

Іменини Алли: вірші, смс і картинки для привітання з Днем ангела - фото 396190

СМС поздоровлення з іменинами Аллі

***

Тебе сьогодні від душі
Ми вітаємо, наша Алла,
Бажаємо, в житті тобі
Успіхів чимало!

***

Нехай буде багато чудових моментів,
Приємних сюрпризів і компліментів,
Бажаю здоров'я, добра і кохання,
Алло, збуваються нехай всі бажання!

***

Алло, життя твоя нехай буде ясне,
Наче сонце в небесах,
А кохання буде прекрасне,
Як квіти навесні в садах.

***

Вітаю, люба Алла!
Дуже я хочу, щоб ти знала:
Бажаю всі вершини підкорити,
Бути коханою та любити!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Алла — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров'я і чудес!

Іменини Алли: вірші, смс і картинки для привітання з Днем ангела - фото 396189

***
Хай маленьке ангелятко,
Принесе любов у хатку,
Хай дитинку звеселяє,
Сон її охороняє,
У дитини нині свято –
Іменини ангеляти!

***
В День Ангела Алли бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я,
І хай тебе оберігає Бог!

***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела Алла, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!

***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Аллі нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!

***
Алло люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!

Іменини Алли: вірші, смс і картинки для привітання з Днем ангела - фото 396187

Вітання на День ангела Алли у прозі

***
У День ангела хочу побажати тобі, Алло, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання та успіх.

***
Вітаю тебе, Алла, з персональним святом. Нехай батьки – твої творці, завжди тебе підтримують, діти – твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік – твій обранець, завжди оточує тебе любов'ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!

***

Люба Алло, я тебе щиро вітаю з днем ​​ангела і хочу побажати, щоб дорога у твоєму житті була довгою і щасливою, щоб на шляху тобі зустрічалися добрі люди та вірні друзі, щоб в будь-який діяльності ти була найдосконалішою, щоб тебе щиро любили та цінували тебе.

***

Алла, вітаю тебе, сонечко, з іменинами! Будь завжди такою ж життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.

***

Алла! Вітаю з Днем Ангела Алли! Бажаю тобі, щоб в душі завжди панував мир і спокій, щира віра наповнювала світлом і благодаттю серце, а любов не піддавалася ніяким життєвим випробуванням.

Іменини Алли: вірші, смс і картинки для привітання з Днем ангела - фото 396186

***

Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю тобі: здорового тіла, смирення душі, терпіння. Бажаю, щоб пам'ять про Бога завжди була. Нехай Господь благословить тебе на добрі справи!

***

Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитов влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії та благії літа. Ще раз зі святом!
***

Алло, в День твого Ангела хочу побажати йти по життю з бравими силами, чуйністю серця і добротою душі, роблячи кожен крок впевнено і благородно, вірно і легко. Нехай життя буде щасливим океаном, нехай доля дарує справжню любов і удачу, а твій ангел буде завжди насторожі.

***

Вітаю з Днем ангела. Нехай Ваш ангел просвічує Вас на всяк час, зберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.

***
Алла, вітаю тебе з Днем твого Ангела! Бажаю, щоб твій Ангел приносив багато тепла і світла, радості та любові. Нехай твоє життя наповнюється тільки приголомшливими подіями та чудовими враженнями. Достатку, кохання і добробуту!

Вітальні картинки і листівки на іменини

Іменини Алли: вірші, смс і картинки для привітання з Днем ангела - фото 319563
Іменини Алли: вірші, смс і картинки для привітання з Днем ангела - фото 396188
Іменини Алли: вірші, смс і картинки для привітання з Днем ангела - фото 319564
Іменини Алли: вірші, смс і картинки для привітання з Днем ангела - фото 319565
Іменини Алли: вірші, смс і картинки для привітання з Днем ангела - фото 319566
Іменини Алли: вірші, смс і картинки для привітання з Днем ангела - фото 396184

Читайте також: Усі вітальні відкритки з Днем ангела

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Не Plague Inc єдиною: найкращі ігри про віруси та пандемії, які не дадуть тобі нудьгувати
  • 05 квітня, 19:20
  • 365
Як і з чим носити чоловічі бомбери: 10 модних образів на всі випадки життя
  • 05 квітня, 17:25
  • 429
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2210721
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне