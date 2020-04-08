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Іменини Алли: вірші, смс і картинки для привітання з Днем ангела
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8 квітня свій День ангела відзначає Алла. Поздоровте сьогодні власниць цього імені, адже вони так чекають на привітання з іменинами. Ось найкращі побажання українською у віршах, прозі, смс та картинках для них!
Ім'я Алла походить з арабської мови та означає "богиня". Існує також версія, що воно перекладається з готської як "майстриня на всі руки". Власниці цього імені відзначають свій День ангела двічі на рік: 8 квітня та 31 січня.
Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою
Ось вітання на іменини українською мовою, які подарують винуватицям свята гарний настрій!
Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:
- Гарні вірші для привітання
- Короткі SMS поздоровлення
- Вітання своїми словами (прозою)
- Картинки і відкритки на іменини
Привітання з Днем ангела Алли 2020 у віршах
***
Нехай оточує всюди щастя,
Нехай переслідує всюди успіх,
Нехай відганяють усі напасті
Усмішки та завзятий сміх.
Нехай буде радості чимало,
Ну, в загальному вітаю, Алла!
***
Як прокинулася наша Алла,
Тихо щось співала,
приготувалася вона
Слухати добрі слова.
Ми хочемо їй побажати
З гарним настроєм вставати,
Прокидатися, посміхатися,
Складнощам не піддаватися.
Руки Алли золоті,
Пироги печуть смачні,
Набивай і далі руку,
Даси й нам потім науку,
Ти велика молодець,
Привітаннячку кінець!
***
Алла з арабського означає "богиня",
І зовсім не просте це ім'я.
Дуже хазяйновита, креативна.
Ну і, звичайно ж, по життю активна.
Якщо кохає Алла – з головою,
У житті не здається без бою,
Відданість та доброта її вічні.
Життя хай дарує тепло довговічне!
***
Ти Алла наше чудо,
У світі кращої нема.
Добра ти й благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаємо,
І бажаємо ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлемо тобі пісень!
***
Хай ангел тебе оберігає,
І в усьому допомагає,
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб ти добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
Прикольний вірш іменинниці
Сьогодні, Алло, для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – скрекотушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає –
Тобі добра бажає.
***
Свят в календарі багато.
Та сьогодні твоє свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх –
Все – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого –
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
***
Алла! Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
***
Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Аллочка, ви наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажати сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!
СМС поздоровлення з іменинами Аллі
***
Тебе сьогодні від душі
Ми вітаємо, наша Алла,
Бажаємо, в житті тобі
Успіхів чимало!
***
Нехай буде багато чудових моментів,
Приємних сюрпризів і компліментів,
Бажаю здоров'я, добра і кохання,
Алло, збуваються нехай всі бажання!
***
Алло, життя твоя нехай буде ясне,
Наче сонце в небесах,
А кохання буде прекрасне,
Як квіти навесні в садах.
***
Вітаю, люба Алла!
Дуже я хочу, щоб ти знала:
Бажаю всі вершини підкорити,
Бути коханою та любити!
***
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Алла — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров'я і чудес!
***
Хай маленьке ангелятко,
Принесе любов у хатку,
Хай дитинку звеселяє,
Сон її охороняє,
У дитини нині свято –
Іменини ангеляти!
***
В День Ангела Алли бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела Алла, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Аллі нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
***
Алло люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!
Вітання на День ангела Алли у прозі
***
У День ангела хочу побажати тобі, Алло, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання та успіх.
***
Вітаю тебе, Алла, з персональним святом. Нехай батьки – твої творці, завжди тебе підтримують, діти – твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік – твій обранець, завжди оточує тебе любов'ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!
***
Люба Алло, я тебе щиро вітаю з днем ангела і хочу побажати, щоб дорога у твоєму житті була довгою і щасливою, щоб на шляху тобі зустрічалися добрі люди та вірні друзі, щоб в будь-який діяльності ти була найдосконалішою, щоб тебе щиро любили та цінували тебе.
***
Алла, вітаю тебе, сонечко, з іменинами! Будь завжди такою ж життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.
***
Алла! Вітаю з Днем Ангела Алли! Бажаю тобі, щоб в душі завжди панував мир і спокій, щира віра наповнювала світлом і благодаттю серце, а любов не піддавалася ніяким життєвим випробуванням.
***
Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю тобі: здорового тіла, смирення душі, терпіння. Бажаю, щоб пам'ять про Бога завжди була. Нехай Господь благословить тебе на добрі справи!
***
Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитов влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії та благії літа. Ще раз зі святом!
***
Алло, в День твого Ангела хочу побажати йти по життю з бравими силами, чуйністю серця і добротою душі, роблячи кожен крок впевнено і благородно, вірно і легко. Нехай життя буде щасливим океаном, нехай доля дарує справжню любов і удачу, а твій ангел буде завжди насторожі.
***
Вітаю з Днем ангела. Нехай Ваш ангел просвічує Вас на всяк час, зберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.
***
Алла, вітаю тебе з Днем твого Ангела! Бажаю, щоб твій Ангел приносив багато тепла і світла, радості та любові. Нехай твоє життя наповнюється тільки приголомшливими подіями та чудовими враженнями. Достатку, кохання і добробуту!
Вітальні картинки і листівки на іменини
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