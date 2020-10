Рая і останній дракон: Disney представила перший трейлер мультику

Компанія Walt Disney Pictures представила перший тизер-трейлер мультфільму Рая і останній дракон / Raya and the Last Dragon, прем'єра якого запланована на 11 березня 2021 року.

Дія відбувається у фантастичному світі Кумандра (який сильно нагадує одну з країн Азії), де люди і дракони жили разом у мирі та злагоді до сутички зі злісними Друнами.

Щоб врятувати людство, майже всім драконам довелося пожертвувати собою ... Однак через п'ять століть Друни повертаються, так що головній героїні Раї доводиться вирушити на пошуки останнього дракона.

Головну героїню Раю озвучує Келлі Мері Трен (Роуз Тіко з фільму Зоряні війни: Останні джедаї), а останнього дракона Аквафін (Шалено багаті азіати, Шан-Чі і легенда десяти кілець). Режисерами картини виступили Дон Холл (Big Hero 6, Moana) і Карлос Лопес Естрада (Robin Hood).

