Пітер Пен і Аліса в Країні чудес: дивіться трейлер фентезі-фільму з Анджеліною Джолі

У мережі з'явився перший трейлер фентезі-фільму "Пітер Пен і Аліса в Країні чудес", в якому ці казкові історії об'єднані однією сюжетною лінією.

Відеоролик опублікований на YouTube-каналі американської медіакомпанії Relativity Media і зібрав вже понад 825 тисяч переглядів!

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Режисирувала проєкт 57-річна Бренда Чепмен, відома за роботами "Хоробре серце" і "Принц Єгипту". У новому фентезі-фільмі об'єднані дві казкові історії: "Аліса в країні чудес" (Льюїса Керролла) і "Пітер Пен" (Баррі Джеймса).

Згідно з сюжетом, ще до того, як Аліса потрапила в країну чудес, а Пітер в Нетландію, вони були братом і сестрою. Свою неймовірну тягу до пригод вони успадкували від матері, яку грає Анджеліна Джолі, і фантазера-батька, роль якого отримав Девід Ойелоуо.

У прокат кінокартина виходить 13 листопада 2020 року.

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