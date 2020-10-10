Протистояння: дивіться трейлер нової екранізації роману Стівена Кінга

У мережі опублікували трейлер серіалу "Протистояння", знятого за мотивами однойменного роману Стівена Кінга 1978 року. Дивіться ролик на Радіо МАКСИМУМ!

Режисером дев'ятисерійного трилера став Джош Бун, який працював над "Новими мутантами" і мелодрамою "Винні зірки". У серіалі знялися Олександр Скарсгард, Хізер Грем, Нат Вулф, Джеймс Марсден, Ембер Херд і неймовірна Вупі Голдберг.

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Сюжет серіалу. Дія розгортається на секретній базі: там відбувається витік небезпечного вірусу, який за короткий час вбиває більшість людей на планеті. Частина тих, що вижили намагаються відновити колишнє суспільство, інші долучаються до таємничої Людини в чорному.

Протистояння – дивіться трейлер серіалу за однойменним романом Стівена Кінга:

Перша серія "Протистояння" вийде 17 грудня на стрімінговому сервісі CBS All Access.

Нагадаємо, що Стівен Кінг готує новий роман, який вийде у наступному році. Книга розповість про хлопчика з паранормальними здібностями.

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