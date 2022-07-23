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Прибирання неможливе: непрактичні дизайни помешкань, які вражають

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Епічні дизайни, які ускладнюють прибирання - фото 1
Епічні дизайни, які ускладнюють прибирання

Інколи у гонитві за неймовірним виглядом дизайнери зовсім забувають про практичний бік своїх рішень. Так і виникла ця добірка цікавих інтер'єрів, які стали прокляттям для прибирання.

У соцмережі Facebook популярністю користується група "Things designed by people who don't have to clean them". З назви можна здогадатись, що тут публікують фото інтер'єрів та предметів. Але є нюанс: їх створено так, щоб максимально ускладнити прибирання. Звісно ж, навряд чи це було на меті, але незвичайний вигляд має такий суттєвий недолік.

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Такий дизайн може стати родзинкою помешкання чи закладу, адже на нього точно звернуть увагу. Коли ж справа дійде до прибирання, то захоплення швидко може перерости у роздратування. Креативні рукомийники, розкішні сходи, басейн у спальні – це лише частина того, що можна побачити у цій добірці.

Joumana Khalaf - фото 510074
Joumana Khalaf
Lam Ammon Si Yuen - фото 510075
Lam Ammon Si Yuen
Susan Steele Lienhart - фото 510076
Susan Steele Lienhart
Cay Lindberg - фото 510077
Cay Lindberg
Sama Bellomo - фото 510078
Sama Bellomo
Eric Collins - фото 510079
Eric Collins
Har Madden - фото 510080
Har Madden
Daniela Garcia - фото 510081
Daniela Garcia
Michelle Chow Jacoby - фото 510082
Michelle Chow Jacoby
Stevie Holcomb - фото 510083
Stevie Holcomb
Ranissha Smith - фото 510084
Ranissha Smith
Moritz Msr - фото 510085
Moritz Msr
Kay Rhan - фото 510086
Kay Rhan
The Handyman - фото 510087
The Handyman
Victoria Preston - фото 510088
Victoria Preston
Andrea Long - фото 510089
Andrea Long
Rob Reed - фото 510090
Rob Reed
Tara Rose - фото 510091
Tara Rose

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