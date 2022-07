Прибирання неможливе: непрактичні дизайни помешкань, які вражають

Інколи у гонитві за неймовірним виглядом дизайнери зовсім забувають про практичний бік своїх рішень. Так і виникла ця добірка цікавих інтер'єрів, які стали прокляттям для прибирання.

У соцмережі Facebook популярністю користується група "Things designed by people who don't have to clean them". З назви можна здогадатись, що тут публікують фото інтер'єрів та предметів. Але є нюанс: їх створено так, щоб максимально ускладнити прибирання. Звісно ж, навряд чи це було на меті, але незвичайний вигляд має такий суттєвий недолік.

Такий дизайн може стати родзинкою помешкання чи закладу, адже на нього точно звернуть увагу. Коли ж справа дійде до прибирання, то захоплення швидко може перерости у роздратування. Креативні рукомийники, розкішні сходи, басейн у спальні – це лише частина того, що можна побачити у цій добірці.

