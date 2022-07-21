Найоригінальніші авто, які люди зустрічали на вулицях – фото

Далеко не завжди людям подобаються класичні варіанти машин, які пропонують автосалони. У таких випадках настає час креативного тюнінгу, який буває складно не помітити навіть на значній відстані. І ця добірка присвячена саме такому транспорту.

Є чимало власників авто, яким звичайний дизайн здається надто нудним чи банальним. Завдяки таким водіям на вулицях можна побачити не просто яскравий транспорт, а й такий, який змусить здивуватись чи навіть розсміятись. І ця добірка від Bored Panda демонструє найцікавіші та найдивніші варіанти тюнінгу машин.

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Якщо досі вам здавалося, що накладні вії над фарами автомобілів – це вершина креативу, то тепер все зміниться назавжди. До таких експериментів багатьох людей життя не готувало, але на дорогах стало однозначно яскравіше.

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Car_Nerd_87

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