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Популярна гра For Honor стане безкоштовною на кілька днів

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Файтингова гра For Honor - фото 1
Файтингова гра For Honor / igromania

Ubisoft оголосила, що зробить історичний файтинг For Honor тимчасово безкоштовним. Акція розпочалася з 23 липня. Безкоштовні вихідні пройдуть на PlayStation 4, Xbox One і ПК і триватимуть до 27 липня.

Початок часу роздачі різниться від платформи до платформи: на PS4 і Xbox One з 10:00 по Києву 23 липня, на Uplay, EGS – з 16:00, на Steam – з 22:00. Для консолей роздача закінчиться о 10:00 27 липня по Києву, а для інших платформ – о 23:00.

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Гравці отримають доступ до всього контенту Standard Edition. Також під час акції For Honor можна буде купити зі знижкою до 80%.

Популярна гра For Honor стане безкоштовною на кілька днів - фото 417229

Це гра, яка з роками стала набагато кращою, але гравці як і раніше говорять про проблеми з сервером і про те, що з багатьма досвідченими супротивниками зараз For Honor не найпростіша гра для старту, ​​– зазначають автори оглядів.

Водночас, це як і раніше відмінна файтингова гра", яка пропонує унікальний досвід у важкому бою сам на сам, вона ідеально підходить для проведення вихідних.

For Honor – комп'ютерна гра, hack and slash файтинг з видом від третьої особи. Випущена компанією Ubisoft для ПК, PlayStation 4 і Xbox One. У For Honor гравці можуть управляти різними формами історичних солдатів і воїнів, з різних фракцій, а саме: вікінгів, лицарів і самураїв. Дія гри відбувається в середньовіччі.

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Джерело: pcgamer
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