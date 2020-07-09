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Культову Watch Dogs 2 роздають абсолютно безкоштовно: що треба зробити

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Watch Dogs 2 - фото 1
Watch Dogs 2 / overclockers

Ubisoft роздасть безкоштовні копії Watch Dogs 2: для цього треба просто подивитися наступний захід компанії.

Гравці мають транслювати Ubisoft Forward, який відбудеться 12 липня, але для цього треба увійти в акаунт Uplay.

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Усі бажаючі також мають дивитися подію на офіційному сайті Forbis компанії Ubisoft, хоча Twitch, YouTube і інші канали будуть транслювати атракцію також. Безкоштовна копія подарунку доступна тільки для ПК. Основна частина Ubisoft Forward почнеться о 22:00 за Києвом. В той самий час геймери зможуть безкоштовно додати Watch Dogs 2 на свій обліковий запис Uplay. Звертаємо увагу, що роздача завершиться разом з онлайн-заходом, тому бажаючим отримати гру треба поквапитися.

Watch Dogs 2 добре сприйняли критики та гравці, вона набрала 82 зі 100 на оглядовому сайті Metacritic для версії для PlayStation 4. Багато оглядачів стверджують, що гра покращилася в порівнянні з першою версією, яка могла здатися незграбною і одновимірної. До речі, гру продали в 10 мільйонів копій з моменту її випуску.

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Джерело: overclockers
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