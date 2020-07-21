Розважався як міг: ентузіаст запустив Minecraft всередині Minecraft

Кажуть, конструктор Minecraft надає інструментарій для реалізації будь-яких, навіть найбожевільніших ідей. І це неодноразово підтверджували народні умільці, які то реальне місто в грі побудують, то цілу планету відтворять. Але все це, хоч би яким вражаючим воно не було, трохи однотипно і нудно.

А як щодо того, щоб перетворити найпопулярнішу у світі пісочницю на... ігрову платформу? Це спробував здійснити контент-мейкер Fundy, що запустив Minecraft в Minecraft.

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Для досягнення своєї мети автор YouTube-каналу Fundy користувався особливим сервером, який конвертує дані з монітора в RGB, а зображення, що вийшло будує з доступних у грі блоків. Використовуючи цей підхід, контент-мейкер зумів і пограти в Minecraft всередині Minecraft, і подивитися відео на YouTube, і навіть увімкнути в конструкторі веб-камеру.

На жаль (хоч це і було передбачувано), такі маніпуляції вкрай негативно позначилися на продуктивності гри. Під час описаних вище тестів, лічильник кадрів на секунду видавав близько 20 fps. Експеримент цікавий, але він того не вартий. Тож навіть не намагайтесь відтворити його ;)

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