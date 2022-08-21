На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Поцілуйте мене у сідниці: Брітні Спірс розбурхала фанів танцями у бікіні – відео
-
- 756
Попспівачка Брітні Спірс знову опинилась у центр обговорень. Цього разу зірка привернула увагу відвертими танцями у крихітному купальнику.
40-річна американська співачка Брітні Спірс продовжує активно ділитись своїми буднями з шанувальниками в інстаграмі, де має понад 42 мільйони підписників. Зараз білявка, яка нещодавно нарешті розпрощатись з контролем з боку своєї родини, насолоджується статусом дружини та вільним життям. Тож і пікантного контенту та відвертих заяв у Брітні побільшало, пише Радіо MAXIMUM.
І ще: Брітні Спірс знову вразила фанатів оголеними фото в ліжку – 18+
Не винятком став і свіжий допис білявки, на якому вона у крихітному рожевому купальнику влаштувала запальні танці під трек Portugal. The Man – Feel It Still. У коментарі ж зірка лайливо написала "поцілуй мене у бісові сідниці", що очевидно було присвячено всім хейтерам, які часто присоромлюють Брітні за надто відверті образи та танці. Тим часом ролик за короткий час зібрав майже 800 тисяч переглядів та більше як 21 тисячу захоплених коментарів. Варто зауважити, що навіть тривале ув'язнення під наглядом власного батька не позбавило Спірс талантів, а любов до фізичної активності принесла свої плоди у вигляді ефектної фігури.
Читайте також: Модель Сінді Мелло заінтригувала фото у крихітній прозорій сукні
- 21 серпня
-
20:3322 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:30Як повернути нормальний сон: прості поради для кожного
-
18:31Не фотошоп: зваблива тренерка Ана Чері похизувалась формами на відео – 18+
-
17:26Спека повертається: синоптик розповіла, яку погоду очікувати 22 серпня
-
16:35Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 серпня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:26Скільки людей загине у випадку ядерної війни: вчені назвали шокуючі цифри
-
14:29Нема вихідних: Січеславці показали, як нищать окупантів біля поля соняхів
-
13:32Народний супутник від Притули: три фейки, які ширяться в мережі
-
12:30Учені рекомендують більше пити води за кермом, і ось чому
-
11:32Поцілуйте мене у сідниці: Брітні Спірс розбурхала фанів танцями у бікіні – відео
-
10:38Спекотне літо повертається: погода в Україні 21 серпня
-
09:45УСИК – ДЖОШУА 2: результат та відео епічного поєдинку
-
08:53До і після: фітоняшка показала, що ховається за ідеальними фото
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 20 серпня
-
20:3821 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:11У США невеликий літак приземлився на жваву магістраль: відео аварійної посадки
-
17:55ЗСУ показали на відео, як перетворюють техніку окупантів на металобрухт
-
16:30Music for Ukraine у Spotify появился плейлист UNITED24 до Дня Незалежнності
-
15:19У Лапландії з'явився готельний номер на дереві: як він виглядає зсередини
-
14:02Юрій Горбунов зворушив мережу серією фото з молодшим сином, якому виповнився 1 рік
-
12:58Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською
-
11:55Інженер зібрав чотирилапий екзоскелет для змії
-
10:40У яких випадках варто викликати "швидку": майже третина хворих телефонують на 103 даремно
-
09:21Що робити у разі радіаційної аварії: покрокова інструкція
- 21 серпня
-
20:3322 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:35Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 серпня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:32Народний супутник від Притули: три фейки, які ширяться в мережі
-
09:45УСИК – ДЖОШУА 2: результат та відео епічного поєдинку
- 20 серпня
-
20:3821 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:30Music for Ukraine у Spotify появился плейлист UNITED24 до Дня Незалежнності
-
12:58Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською
-
10:40У яких випадках варто викликати "швидку": майже третина хворих телефонують на 103 даремно
- 19 серпня
-
20:3320 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:25На землі, в повітрі і на морі: Пономарьов, DZIDZIO та Антитіла випустили новий хіт
-
12:56Анонімний перегляд у браузері: що це таке і чи забезпечує конфіденційність
- 18 серпня
-
19:25Що таке супутники ICEYE, які придбав фонд Притули: просте пояснення з фото
-
15:52Бавовни буде багато: Притула розповів, що придбали за гроші з "народного Байрактара"
-
13:20Пошта Чехії випустила аркуш з 7 марок на підтримку України
-
10:21Чи гарантує анонімний режим перегляду кібербезпеку: відповідь експертів
- 17 серпня
-
18:30Молода харків'янка розповіла, яка разом з немовлям потрапила під обстріл під час евакуації
-
14:26Комісія за зняття готівки стане більшою: у Monobank попередили про зростання тарифів
-
11:27Дія почала тестувати нові функції для водіїв: що очікувати і як долучитись
- 16 серпня
-
20:21Танки, літаки та бомби: переселенець розповів про початок війни у Харкові
-
15:08"У виконанні двох лярв": в окупованому Криму переклали російською хіт Злати Огнєвіч
-
13:20ТОП 5 найпоширеніших електрокарів в Україні
-
10:2450 фільмів, які "допоможуть зрозуміти Україну": перелік від IMDb
- 15 серпня
-
18:36Евакуація полями та ночівля під "Градами": історія порятунку українки з Херсонщини
-
14:22Полтавські галушки у соусі з куркою: рецепт від шеф-кухаря
-
11:53ТОП 5 високооплачуваних вакансій для підробітку та людей без досвіду