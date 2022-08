Поцілуйте мене у сідниці: Брітні Спірс розбурхала фанів танцями у бікіні – відео

Попспівачка Брітні Спірс знову опинилась у центр обговорень. Цього разу зірка привернула увагу відвертими танцями у крихітному купальнику.

40-річна американська співачка Брітні Спірс продовжує активно ділитись своїми буднями з шанувальниками в інстаграмі, де має понад 42 мільйони підписників. Зараз білявка, яка нещодавно нарешті розпрощатись з контролем з боку своєї родини, насолоджується статусом дружини та вільним життям. Тож і пікантного контенту та відвертих заяв у Брітні побільшало, пише Радіо MAXIMUM.

Не винятком став і свіжий допис білявки, на якому вона у крихітному рожевому купальнику влаштувала запальні танці під трек Portugal. The Man – Feel It Still. У коментарі ж зірка лайливо написала "поцілуй мене у бісові сідниці", що очевидно було присвячено всім хейтерам, які часто присоромлюють Брітні за надто відверті образи та танці. Тим часом ролик за короткий час зібрав майже 800 тисяч переглядів та більше як 21 тисячу захоплених коментарів. Варто зауважити, що навіть тривале ув'язнення під наглядом власного батька не позбавило Спірс талантів, а любов до фізичної активності принесла свої плоди у вигляді ефектної фігури.

