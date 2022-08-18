Модель Сінді Мелло заінтригувала фото у крихітній прозорій сукні

Популярна модель Сінді Мелло потішила фанатів екстравагантним образом. З кожним роком крихітна чорна сукня стає все коротшою та відвертішою.

27-річна бразильська модель Сінді Мелло вже понад 10 років працює у фешн-індустрії і за цей час встигла підкорити чимало сердець. Паралельно дівчина також веде свій профіль в інстаграмі, де публікує кадри зі своїх буднів, світських заходів та роботи. Тому не дивно, що за красунею стежать понад мільйон підписників, пише Радіо MAXIMUM.

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А нещодавно Сінді потішила фанатів новим ефектним образом, примірявши крихітну чорну сукню. Ледь прозорий матеріал та екстравагантне декольте лише підкреслили струнку фігуру моделі. За короткий час селфі зібрало понад 33 тисячі вподобайок та майже дві сотні захоплених коментарів.

instagram.com/cindymello

Варто зауважити, що навіть у спортивному костюмі Мелло має чудовий вигляд:

instagram.com/cindymello

instagram.com/cindymello

instagram.com/cindymello

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