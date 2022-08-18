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Модель Сінді Мелло заінтригувала фото у крихітній прозорій сукні

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Модель Сінді Мелло захопила тендітною фігурою - фото 1
Модель Сінді Мелло захопила тендітною фігурою / instagram.com/cindymello

Популярна модель Сінді Мелло потішила фанатів екстравагантним образом. З кожним роком крихітна чорна сукня стає все коротшою та відвертішою.

27-річна бразильська модель Сінді Мелло вже понад 10 років працює у фешн-індустрії і за цей час встигла підкорити чимало сердець. Паралельно дівчина також веде свій профіль в інстаграмі, де публікує кадри зі своїх буднів, світських заходів та роботи. Тому не дивно, що за красунею стежать понад мільйон підписників, пише Радіо MAXIMUM.

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А нещодавно Сінді потішила фанатів новим ефектним образом, примірявши крихітну чорну сукню. Ледь прозорий матеріал та екстравагантне декольте лише підкреслили струнку фігуру моделі. За короткий час селфі зібрало понад 33 тисячі вподобайок та майже дві сотні захоплених коментарів.

instagram.com/cindymello - фото 511632
instagram.com/cindymello

Варто зауважити, що навіть у спортивному костюмі Мелло має чудовий вигляд:

instagram.com/cindymello - фото 511631
instagram.com/cindymello
instagram.com/cindymello - фото 511633
instagram.com/cindymello
instagram.com/cindymello - фото 511634
instagram.com/cindymello

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