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Брітні Спірс знову вразила фанатів оголеними фото в ліжку – 18+

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Брітні Спірс топлес - фото 1
Брітні Спірс топлес / instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс продовжує дивувати прихильників своєю відвертістю. Цього разу білявка влаштувала собі фотосесію у спальні майже без одягу.

40-річна американська співачка Брітні Спірс вирішила знову активно ділитись своїми буднями з шанувальниками, тож відновила профіль в інстаграмі, де має понад 41 мільйон підписників. Зараз білявка, яка нещодавно нарешті розпрощатись з контролем з боку своєї родини, насолоджується статусом дружини та вільним життям. Тож тепер і пікантних публікацій у Брітні побільшало, пише Радіо MAXIMUM.

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На серії нових світлин зірка позує топлес у ліжку. Брітні вирішила, що одного допису буде недостатньо, тож зробила одразу кілька та записала окремо відео.

Прокинулась у Лондоні з моїми стрингами бренду Cabo. Підперла свій телефон книгою та пультом, щоб зняти це, – відзначила зірка.

Тим часом шанувальники вражені такою відвертістю Спірс та знову хвилюються за її моральний стан. Зате відео виконавиці вже зібрало майже 5 мільйонів переглядів.

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instagram.com/britneyspears
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instagram.com/britneyspears
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instagram.com/britneyspears
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instagram.com/britneyspears

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