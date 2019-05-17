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Перші тести 5G: швидкість завантаження вражає

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Швидкість 5G у десять разів перевищує - 4G - фото 1
Швидкість 5G у десять разів перевищує - 4G

У США стартували продажі смартфона Samsung Galaxy S10 5G, а разом із цим у мережі почали з'являтися перші результати тестування швидкості мереж п'ятого покоління. У порівнянні з 4G LTE користувачі можуть розраховувати на десятикратний приріст продуктивності!

Співробітник американського оператора Verizon зі зв'язків з громадськістю Джордж Коронеос опублікував у мережі відео з тестуванням швидкості мережі 5G на новому смартфоні Samsung Galaxy S10 5G. Згідно з даними додатку Speedtest, швидкість завантаження даних по 5G перевищує 1 Гбіт/секунду.

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Автор YouTube-каналу Vyyyper, відомого також як The Man About Tech, сходив до салону Verizon і порівняв швидкість 5G на Samsung Galaxy S10 5G та 4G на Galaxy S10 Plus. У першому випадку результати дійсно були близькі до 1 Гбіта/секунду, а от мережі четвертого покоління дотягували до швидкості 100 Мбіт/секунду - у 10 разів менше!

Високу швидкість мереж п'ятого покоління підтвердили і журналісти Digital Trends, які випробували Samsung Galaxy S10 5G у міських умовах. З їх слів, 10 епізодів серіалу Sneaky Pete завантажилися на смартфон усього за 93 секунди, на збереження одного епізоду The Flash з Netflix потрібно було 30 секунд, а на завантаження гри PUBG: Mobile, яка "важить" майже 2 ГБ, пішло лише 23 секунди. Для порівняння, Galaxy S10 Plus завантажував гру близько двох хвилин, а за хвилину збереглося лише 5% епізоду The Flash.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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