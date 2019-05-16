Блогер зробив унікальну версію топового смартфона OnePlus 7 Pro

Популярний техноблогер Зак Нільсон відомий не тільки згинанням смартфонів, але і любов'ю всіляко змінювати їх дизайн. У випадку з новим OnePlus 7 Pro він вирішив створити ексклюзивну версію з прозорою задньою кришкою. Завдяки наявності в пристрої рухомих елементів, результат вийшов украй цікавим.

Щоб зробити прозору версію OnePlus 7 Pro, блогеру довелося розібрати смартфон. Для цього він розігрів задню кришку феном і акуратно від'єднав її за допомогою ножа та присоски. Через неуважність Нільсон відірвав кабель, що з'єднує спалах і лазерний автофокус з основною платою. Втім, це на працездатність пристрою не вплинуло.

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Пізніше блогер зняв захисну пластикову пластину, що прикриває плату. Це відкрило доступ до підйомних механізмів фронтальної камери. Конструктивно він ніяк не відрізняється від тих, що використовуються у смартфонах OPPO і Vivo. При фізичному натисканні на камеру спрацьовує захисний механізм, і вона ховається всередині корпусу.

Потім Нільсон взявся за задню кришку. На її внутрішню сторону була наклеєна плівка синього кольору, а ось логотип і назву компанії нанесені безпосередньо на саме скло. Останнє, до речі, має матову обробку. Після цього Зак повернув кришку на місце, приклеївши її за допомогою двостороннього скотчу. В результаті у нього вийшла ексклюзивна версія OnePlus 7 Pro з прозорим задником, під яким видно роботу фронтальної камери.

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