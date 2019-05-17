На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Представлено ASUS ZenFone 6: круті камери, ціна та характеристики
-
- 15
Компанія ASUS представила флагманський смартфон ZenFone 6 на базі новітнього процесора Snapdragon. Крім продуктивної начинки, гаджет отримав великий екран без вирізів, стереодинаміки, акумулятор на 5000 мАг і оригінальну поворотну конструкцію модуля камери.
Смартфон оснащений 6,4-дюймовим IPS-дисплеєм без вирізів і отворів зі співвідношенням сторін 19,5: 9, який займає 92% площі фронтальної панелі. Розмовний динамік розмістили у тонкій верхній рамці. Від подряпин і ударів екран захищений загартованим склом Corning Gorilla Glass 6.
І ще: Блогер зробив унікальну версію топового смартфона OnePlus 7 Pro
ASUS ZenFone 6 побудований на базі восьмиядерного процесора Snapdragon 855 з графічним прискорювачем Adreno 640. Об'єм оперативної пам'яті пристрою становить 6, 8 або 12 ГБ, вбудованого накопичувача - 64, 128, 256 або 512 ГБ у залежності від конфігурації. Передбачена можливість установки карти microSD у комбінований лоток для SIM-карт.
Камера новинки складається з двох сенсорів: основного, 48-мегапіксельного Sony IMX 586 з діафрагмою f / 1.79, і допоміжного на 13 Мп з ширококутним об'єктивом. Поворотна конструкція із захистом від падіння дозволяє використовувати модуль як у звичайному режимі, так і для зйомки селфі.
За автономність гаджета відповідає акумулятор на 5000 мАч з підтримкою швидкої зарядки Quick Charge 4.0 потужністю 18 Вт. За заявою виробника, апарат здатний пропрацювати на одному заряді до 2 днів при повсякденному використанні або до 21 години у режимі безперервного веб-серфінгу через Wi-Fi.
Можливості аудіо смартфона представлені стереодинаміками, вбудованим підсилювачем, двома мікрофонами та підтримкою технології об'ємного звучання DTS Headphone X 7.1. Для під'єднання бездротових навушників апарат оснащений модулем Bluetooth 5.0. З коробки новинка працює під управлінням Android 9.0 Pie.
Технічні характеристики ASUS ZenFone 6:
- Дисплей: IPS, 6.4 ", Full HD +. 19,5: 9, Gorilla Glass 6
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 855
- Оперативна пам'ять: 6/8/12 ГБ
- Вбудована пам'ять: 64/256/512 ГБ, microSD до 2 ТБ
- Камера: 48 Мп (SOny IMX 586, f / 1.79, 0.8 мкм) + 13 Мп (кут огляду 125 °)
- Акумулятор: 5000 мАг, швидка зарядка Quick Charge 4.0 (18 Вт)
- Зв'язок: 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS (L1 + L5), ГЛОНАСС, Galileo
- Операційна система: Android 9.0 Pie
- Габарити: 159,1 x 75,44 x 8,4 мм
- Вага: 190 грамів
Ціна базової конфігурації 6/64 ГБ складе 499 євро, версія 6/128 ГБ буде коштувати 559 євро, а модифікації 8/256 ГБ обійдеться у 599 євро.
Читайте також: Xiaomi Mi Mix 4 може отримати 16 ГБ оперативки та камеру на 64 мегапікселі
-
19:14У Швеції почалися комерційні випробування безпілотної вантажівки
-
18:52Жінка-лицар: фото Брієнни Тарт без обладунків вас здивують
-
18:42Як ремонтували дороги в древніх Помпеях: цікаве дослідження
-
18:31Уряд Австрії закликав інтернет-користувачів не цілувати корів задля флешмобу
-
18:25Перші подробиці про дизайн Google Pixel 4
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:16Гороскоп на 18 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:09Привітання з Днем ангела Ірини 2019: побажання і картинки на іменини
-
18:00Фінал Євробачення 2019: учасники та порядок їхніх виступів 18 травня
-
17:53Київ – у десятці міст з найкрасивішими видами
-
17:43Присіли на чарчину: дослідження назвало націю, яка п'є найбільше
-
17:22Дорофєєва захопила мережу сексуальним образом
-
17:12Представлено ASUS ZenFone 6: круті камери, ціна та характеристики
-
16:51Три фатальні помилки у ліжку: не наплужи!
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:41Секс-символ — кліше: Памела Андерсон дала відверте інтерв'ю
-
16:26Привітання з випускним 2019 від батьків і вчителів: вірші, проза, картинки
-
16:20Apple знизить ціни на три топові моделі iPhone
-
16:13Представлено BMW M5: найпотужніший двигун і декор із золота
-
15:56Цей тип ходьби допоможе продовжити тривалість життя на 15 років
-
15:43Вчені оцінили настрій усього світу: шокуючі результати
-
15:35MONATIK – LOVE IT ритм: слухайте новий драйвовий альбом співака
-
15:24Крута колаборація: Ikea разом із Xiaomi представили стіл з безпровідною зарядкою
-
15:15Новий альбом Rammstein: слухайте всі пісні онлайн
-
15:00ТЕСТ: наскільки добре ти розбираєшся в міфології
-
18:00Фінал Євробачення 2019: учасники та порядок їхніх виступів 18 травня
-
15:00ТЕСТ: наскільки добре ти розбираєшся в міфології
-
12:15Чоловіча кепка: як вибрати, як носити та з чим поєднувати модний аксесуар
-
08:50Верховна Рада продовжила пільговий період розмитнення євроблях
-
07:14Найстаріший Porsche у світі продадуть на аукціоні
-
00:05Євробачення 2019: результати голосування у другому півфіналі
- 16 травня
-
22:00ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 онлайн трансляція: дивитися 2 півфінал 16 травня
-
18:21Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Грузії
-
16:51Ведучі Радіо МАКСИМУМ долучилися до Дня вишиванки: колоритні фото
-
14:20ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш історію України
-
11:21Святослав Вакарчук представив свою партію Голос: хто ввійшов у команду співака
-
07:00Привітання з Днем вишиванки 2019: патріотичні картинки і листівки
- 15 травня
-
21:50Як часто жінки досягають оргазму: відповідь учених
-
18:25Від цього популярного напою слід відмовитися влітку
-
16:00Цікаві факти про країни світу: правда чи вигадка?
-
13:11Євробачення 2019: прогноз та ставки букмекерів на другий півфінал
-
11:0050-річна Дана Інтернешнл влаштувала ефектне шоу на сцені Євробачення 2019: відео виступу
-
09:29День сім'ї 2019: картинки і листівки для привітання з Днем свята
-
07:15Погода 15 травня: точний прогноз по містах України
-
00:08Євробачення 2019: результати голосування, хто пройшов у фінал
- 14 травня
-
21:51ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 онлайн трансляція: дивитися 1 півфінал 14 травня
-
16:21ТЕСТ: Вгадай, які з цих рядків написав Святослав Вакарчук!
-
12:23Відпочинок у Туреччині: куди піти і що подивитися в античному Сіде
-
10:23Популярна музика: сучасні пісні за тиждень
-
08:00Нова акція від Радіо МАКСИМУМ і Київстар: вигравай подарунок для ідеальної подорожі