Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Представлено ASUS ZenFone 6: круті камери, ціна та характеристики

  • 15
ASUS ZenFone 6 - революція на ринку безрамкових смартфонів - фото 1
ASUS ZenFone 6 - революція на ринку безрамкових смартфонів

Компанія ASUS представила флагманський смартфон ZenFone 6 на базі новітнього процесора Snapdragon. Крім продуктивної начинки, гаджет отримав великий екран без вирізів, стереодинаміки, акумулятор на 5000 мАг і оригінальну поворотну конструкцію модуля камери.

Смартфон оснащений 6,4-дюймовим IPS-дисплеєм без вирізів і отворів зі співвідношенням сторін 19,5: 9, який займає 92% площі фронтальної панелі. Розмовний динамік розмістили у тонкій верхній рамці. Від подряпин і ударів екран захищений загартованим склом Corning Gorilla Glass 6.

І ще: Блогер зробив унікальну версію топового смартфона OnePlus 7 Pro

ASUS ZenFone 6 побудований на базі восьмиядерного процесора Snapdragon 855 з графічним прискорювачем Adreno 640. Об'єм оперативної пам'яті пристрою становить 6, 8 або 12 ГБ, вбудованого накопичувача - 64, 128, 256 або 512 ГБ у залежності від конфігурації. Передбачена можливість установки карти microSD у комбінований лоток для SIM-карт.

Камера новинки складається з двох сенсорів: основного, 48-мегапіксельного Sony IMX 586 з діафрагмою f / 1.79, і допоміжного на 13 Мп з ширококутним об'єктивом. Поворотна конструкція із захистом від падіння дозволяє використовувати модуль як у звичайному режимі, так і для зйомки селфі.

ASUS ZenFone 6 вразив своїм модулем камери - фото 328234
ASUS ZenFone 6 вразив своїм модулем камери

За автономність гаджета відповідає акумулятор на 5000 мАч з підтримкою швидкої зарядки Quick Charge 4.0 потужністю 18 Вт. За заявою виробника, апарат здатний пропрацювати на одному заряді до 2 днів при повсякденному використанні або до 21 години у режимі безперервного веб-серфінгу через Wi-Fi.

Можливості аудіо смартфона представлені стереодинаміками, вбудованим підсилювачем, двома мікрофонами та підтримкою технології об'ємного звучання DTS Headphone X 7.1. Для під'єднання бездротових навушників апарат оснащений модулем Bluetooth 5.0. З коробки новинка працює під управлінням Android 9.0 Pie.

Працює смартфон на базі Android 9 - фото 328235
Працює смартфон на базі Android 9

Технічні характеристики ASUS ZenFone 6:

  • Дисплей: IPS, 6.4 ", Full HD +. 19,5: 9, Gorilla Glass 6
  • Процесор: Qualcomm Snapdragon 855
  • Оперативна пам'ять: 6/8/12 ГБ
  • Вбудована пам'ять: 64/256/512 ГБ, microSD до 2 ТБ
  • Камера: 48 Мп (SOny IMX 586, f / 1.79, 0.8 мкм) + 13 Мп (кут огляду 125 °)
  • Акумулятор: 5000 мАг, швидка зарядка Quick Charge 4.0 (18 Вт)
  • Зв'язок: 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS (L1 + L5), ГЛОНАСС, Galileo
  • Операційна система: Android 9.0 Pie
  • Габарити: 159,1 x 75,44 x 8,4 мм
  • Вага: 190 грамів

Ціна базової конфігурації 6/64 ГБ складе 499 євро, версія 6/128 ГБ буде коштувати 559 євро, а модифікації 8/256 ГБ обійдеться у 599 євро.

Читайте також: Xiaomi Mi Mix 4 може отримати 16 ГБ оперативки та камеру на 64 мегапікселі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Форсаж через 18 років: як змінилися актори улюбленого фільму
  • 13 травня, 18:21
  • 1053
Відпочинок у Туреччині: куди піти і що подивитися в античному Сіде
  • 14 травня, 12:23
  • 284
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 628
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони