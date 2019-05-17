Представлено ASUS ZenFone 6: круті камери, ціна та характеристики

Компанія ASUS представила флагманський смартфон ZenFone 6 на базі новітнього процесора Snapdragon. Крім продуктивної начинки, гаджет отримав великий екран без вирізів, стереодинаміки, акумулятор на 5000 мАг і оригінальну поворотну конструкцію модуля камери.

Смартфон оснащений 6,4-дюймовим IPS-дисплеєм без вирізів і отворів зі співвідношенням сторін 19,5: 9, який займає 92% площі фронтальної панелі. Розмовний динамік розмістили у тонкій верхній рамці. Від подряпин і ударів екран захищений загартованим склом Corning Gorilla Glass 6.

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ASUS ZenFone 6 побудований на базі восьмиядерного процесора Snapdragon 855 з графічним прискорювачем Adreno 640. Об'єм оперативної пам'яті пристрою становить 6, 8 або 12 ГБ, вбудованого накопичувача - 64, 128, 256 або 512 ГБ у залежності від конфігурації. Передбачена можливість установки карти microSD у комбінований лоток для SIM-карт.

Камера новинки складається з двох сенсорів: основного, 48-мегапіксельного Sony IMX 586 з діафрагмою f / 1.79, і допоміжного на 13 Мп з ширококутним об'єктивом. Поворотна конструкція із захистом від падіння дозволяє використовувати модуль як у звичайному режимі, так і для зйомки селфі.

ASUS ZenFone 6 вразив своїм модулем камери

За автономність гаджета відповідає акумулятор на 5000 мАч з підтримкою швидкої зарядки Quick Charge 4.0 потужністю 18 Вт. За заявою виробника, апарат здатний пропрацювати на одному заряді до 2 днів при повсякденному використанні або до 21 години у режимі безперервного веб-серфінгу через Wi-Fi.

Можливості аудіо смартфона представлені стереодинаміками, вбудованим підсилювачем, двома мікрофонами та підтримкою технології об'ємного звучання DTS Headphone X 7.1. Для під'єднання бездротових навушників апарат оснащений модулем Bluetooth 5.0. З коробки новинка працює під управлінням Android 9.0 Pie.

Працює смартфон на базі Android 9

Технічні характеристики ASUS ZenFone 6:

Дисплей: IPS, 6.4 ", Full HD +. 19,5: 9, Gorilla Glass 6

Процесор: Qualcomm Snapdragon 855

Оперативна пам'ять: 6/8/12 ГБ

Вбудована пам'ять: 64/256/512 ГБ, microSD до 2 ТБ

Камера: 48 Мп (SOny IMX 586, f / 1.79, 0.8 мкм) + 13 Мп (кут огляду 125 °)

Акумулятор: 5000 мАг, швидка зарядка Quick Charge 4.0 (18 Вт)

Зв'язок: 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS (L1 + L5), ГЛОНАСС, Galileo

Операційна система: Android 9.0 Pie

Габарити: 159,1 x 75,44 x 8,4 мм

Вага: 190 грамів

Ціна базової конфігурації 6/64 ГБ складе 499 євро, версія 6/128 ГБ буде коштувати 559 євро, а модифікації 8/256 ГБ обійдеться у 599 євро.

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