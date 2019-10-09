Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України

Офіційно: Усик отримав нового суперника у суперважкій вазі

  • 56
Бій Усик - Візерспун - фото 1
Бій Усик - Візерспун / twitter.com/EddieHearn

Український боксер Олександр Усик битиметься у суперважкій вазі з Чаззом Візерспуном замість Тайрона Спонга. Детальніше читайте далі.

Боксер Олександр Усик нарешті проведе свій перший бій у новій ваговій категорії вже 12 жовтня. Однак на рингу українець зустрінеться не з Тайроном Спонгом, оскільки спортсмена упіймали на допінгу. Тому замінить суперника американець Чазз Візерспун. Про це вже офіційно заявив промоутер Усика Едді Хірн.

І ще: Усик кумедно запросив на свій бій у Чикаго (відео)

Варто додати, що 38-річний американський супертяж Чарзз Візерспун провів 41 бій і лише тричі програв, тому Усику доведеться добряче попрацювати на рингу.

Нагадаємо, бій Усик – Візерспун пройду 12 жовтня у Чикаго. На Радіо МАКСИМУМ можна буде подивитись онлайн-транспляцію.

Читайте також: Усик епічно увірвався в прямий ефір після перемоги Ломаченка (відео)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 265
10 дурних запитань фітнес-тренеру: все, що вас цікавило
  • 02 жовтня, 16:21
  • 907
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1812062
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт