Офіційно: Усик отримав нового суперника у суперважкій вазі

Український боксер Олександр Усик битиметься у суперважкій вазі з Чаззом Візерспуном замість Тайрона Спонга. Детальніше читайте далі.

Боксер Олександр Усик нарешті проведе свій перший бій у новій ваговій категорії вже 12 жовтня. Однак на рингу українець зустрінеться не з Тайроном Спонгом, оскільки спортсмена упіймали на допінгу. Тому замінить суперника американець Чазз Візерспун. Про це вже офіційно заявив промоутер Усика Едді Хірн.

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Варто додати, що 38-річний американський супертяж Чарзз Візерспун провів 41 бій і лише тричі програв, тому Усику доведеться добряче попрацювати на рингу.

Нагадаємо, бій Усик – Візерспун пройду 12 жовтня у Чикаго. На Радіо МАКСИМУМ можна буде подивитись онлайн-транспляцію.

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