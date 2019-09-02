Усик епічно увірвався в прямий ефір після перемоги Ломаченка (відео)

Олександр Усик відвідав бій Ломаченко – Кемпбелл у Лондоні. Після бою Усик відзначився курйозним моментом.

Ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) смішно увірвався в прямий ефір після бою між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі між Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і британцем Люком Кемпбеллом (20-3, 16 КО), який пройшов 31 серпня в Лондоні.

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Після перемоги Ломаченка, промоутер обох українців Боб Арум давав інтерв'ю Sky Sports, і в цей момент за спиною промоутера несподівано з'явився Усик, викликавши бурхливу реакцію глядачів.

Just when you thought you couldn't love @usykaa anymore... pic.twitter.com/2eJZASILGs — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 31, 2019

Нагадаємо, чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) переміг британця Люка Кемпбелла (20-3, 16 КО) і завоював третій пояс у легкій вазі: WBC. Ломаченко зробив 527 ударів, 211 з яких – точні. Кемпбелл влучив 131 раз із 420.

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