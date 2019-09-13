Усик кумедно запросив на свій бій у Чикаго (відео)

Український боксер Олександр Усик готується до дебюту у суперважкій вазі. Бій Усик – Спонг відбудеться вже 12 жовтня в Чикаго.

Ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) проведе дебютний бій у суперважкій вазі проти непереможеного американця Тайрона Спонга (13-0, 12 КО).

І ще: Усик епічно увірвався в прямий ефір після перемоги Ломаченка (відео)

Бій відбудеться 12 жовтня в Чикаго, США. Усик записав відеозвернення до шанувальників:

Тренувальний табір Усика проходить у США. Днями боксер показав, як працює на пневмогруші:

"Дебют Усика в суперважкій вазі – один з найочікуваніших моментів боксу в 2019 році, і я не можу дочекатися, щоб побачити його. Усик – феномен, який домінував у важкій вазі. Тепер, коли він готується поборотися за титул чемпіона світу в суперважкій вазі, йому необхідно спочатку перемогти Тайрона Спонга. Спонг буде вибухонебезпечним, і ми очікуємо важкий наелектризований бій між ними", – сказав промоутер українця Едді Хірн.

Тайрон Спонг – нідерландський боксер, який виступає у першій важкій і важкій вагових категоріях.

Читайте також: Легендарний Роналдіньо повертається у футбол: перші подробиці