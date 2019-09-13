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Серіал Кріпосна Міс Україна

Усик кумедно запросив на свій бій у Чикаго (відео)

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Український боксер Олександр Усик - фото 1
Український боксер Олександр Усик / instagram

Український боксер Олександр Усик готується до дебюту у суперважкій вазі. Бій Усик – Спонг відбудеться вже 12 жовтня в Чикаго.

Ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) проведе дебютний бій у суперважкій вазі проти непереможеного американця Тайрона Спонга (13-0, 12 КО).

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Бій відбудеться 12 жовтня в Чикаго, США. Усик записав відеозвернення до шанувальників:

Тренувальний табір Усика проходить у США. Днями боксер показав, як працює на пневмогруші:

"Дебют Усика в суперважкій вазі один з найочікуваніших моментів боксу в 2019 році, і я не можу дочекатися, щоб побачити його. Усик феномен, який домінував у важкій вазі. Тепер, коли він готується поборотися за титул чемпіона світу в суперважкій вазі, йому необхідно спочатку перемогти Тайрона Спонга. Спонг буде вибухонебезпечним, і ми очікуємо важкий наелектризований бій між ними", – сказав промоутер українця Едді Хірн.

Тайрон Спонг – нідерландський боксер, який виступає у першій важкій і важкій вагових категоріях.

Усик кумедно запросив на свій бій у Чикаго (відео) - фото 354698

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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