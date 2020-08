Нова Єва Браун: Меланія Трамп у костюмі в стилі мілітарі обурила мережу

Перша леді США Меланія Трамп одягнула костюм кольору хакі на з'їзд Республіканської партії. Жакет і спідниця британського бренду Alexander McQueen повторюють стиль мілітарі. І попри те, що виглядала Меланія надзвичайно стильно, її розкритикували за вибір вбрання.

Акаунт @diet_prada відразу ж порівняв образ Меланії Трамп з уніформою німецьких нацистів, а також військовим умундирування інших диктаторських режимів: Північної Кореї, фашистської Італії та Куби часів Фіделя Кастро. З огляду на праві погляди чинного президента, костюм дійсно може бути прихованим посланням.

"Якщо згадати, що у 1990 році Іванка розповіла Vanity Fair про книгу з промовами Гітлера, яка лежала у Трампа біля ліжка, це все пояснює", – пишуть у коментарях. "Це Єва Браун?" – запитує інший користувач, згадуючи дружину Адольфа Гітлера.

Сара Бертон, креативний директор Alexander McQueen, не вкладала в колекцію прихований сенс. Її одяг втілює "войовничий дух жінок", який ніяк не пов'язаний з війною.

Круїзна колекція 2020 року, в яку увійшов костюм Меланії, була присвячена квітам. Ідея "квіти замість зброї" перегукується з білоруськими протестами, де жінки дарують силовикам білі троянди, закликаючи зупинити насильство.

Меланія Трамп з'явилась у костюмі від Alexander McQueen / gettyimages

Представниці Демократичної партії підійшли до вибору одягу усвідомленіше. Гілларі Клінтон, опонентка Дональда Трампа на виборах 2016 року, одягла білий костюм – символ фемінізму. Колишня перша леді Мішель Обама з'явилася в кольє з написом Vote ("Голосуємо"), "щоб не допустити другої перемоги Трампа".

Меланія не вперше помиляється з вибором одягу. У 2018 році під час поїздки в центр утримання дітей мігрантів вона одягла куртку з написом I Do not Really Care, Do you? ("Мені дійсно все одно, а вам?"). Пізніше вона зізналася, що це дійсно було прихованим посланням: правда, не для дітей мігрантів, а для медіа, які стежать за кожним кроком першої леді.

"Це було для людей і для ЗМІ лівих поглядів, які мене критикують. Я хотіла показати їм, що мені все одно. Ви можете критикувати мене, але це не завадить мені робити те, що я вважаю правильним", – сказала Меланія в інтерв'ю ABC, додаючи, що краще б медіа стежили за її діяльністю, ніж за одягом.

