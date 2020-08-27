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Нова Єва Браун: Меланія Трамп у костюмі в стилі мілітарі обурила мережу
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Перша леді США Меланія Трамп одягнула костюм кольору хакі на з'їзд Республіканської партії. Жакет і спідниця британського бренду Alexander McQueen повторюють стиль мілітарі. І попри те, що виглядала Меланія надзвичайно стильно, її розкритикували за вибір вбрання.
Акаунт @diet_prada відразу ж порівняв образ Меланії Трамп з уніформою німецьких нацистів, а також військовим умундирування інших диктаторських режимів: Північної Кореї, фашистської Італії та Куби часів Фіделя Кастро. З огляду на праві погляди чинного президента, костюм дійсно може бути прихованим посланням.
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"Якщо згадати, що у 1990 році Іванка розповіла Vanity Fair про книгу з промовами Гітлера, яка лежала у Трампа біля ліжка, це все пояснює", – пишуть у коментарях. "Це Єва Браун?" – запитує інший користувач, згадуючи дружину Адольфа Гітлера.
Сара Бертон, креативний директор Alexander McQueen, не вкладала в колекцію прихований сенс. Її одяг втілює "войовничий дух жінок", який ніяк не пов'язаний з війною.
Круїзна колекція 2020 року, в яку увійшов костюм Меланії, була присвячена квітам. Ідея "квіти замість зброї" перегукується з білоруськими протестами, де жінки дарують силовикам білі троянди, закликаючи зупинити насильство.
Представниці Демократичної партії підійшли до вибору одягу усвідомленіше. Гілларі Клінтон, опонентка Дональда Трампа на виборах 2016 року, одягла білий костюм – символ фемінізму. Колишня перша леді Мішель Обама з'явилася в кольє з написом Vote ("Голосуємо"), "щоб не допустити другої перемоги Трампа".
Меланія не вперше помиляється з вибором одягу. У 2018 році під час поїздки в центр утримання дітей мігрантів вона одягла куртку з написом I Do not Really Care, Do you? ("Мені дійсно все одно, а вам?"). Пізніше вона зізналася, що це дійсно було прихованим посланням: правда, не для дітей мігрантів, а для медіа, які стежать за кожним кроком першої леді.
"Це було для людей і для ЗМІ лівих поглядів, які мене критикують. Я хотіла показати їм, що мені все одно. Ви можете критикувати мене, але це не завадить мені робити те, що я вважаю правильним", – сказала Меланія в інтерв'ю ABC, додаючи, що краще б медіа стежили за її діяльністю, ніж за одягом.
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