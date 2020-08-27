На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Глибоке декольте і епічна зачіска: курйозна Cardi B вразила новим образом
-
- 43
Популярна реп-виконавиця Cardi B обожнює бути в центрі уваги, тож цього разу вирішила ще поекспериментувати зі своїм виглядом. Звісно ж, без спокусливого вбрання та яскравого волосся не обійшлось.
27-річна зірка хіп-хопу Cardi B активно займається своїм профілем в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 71 мільйон користувачів. Тут вона ділиться не лише своєю творчістю, а й буднями. А чудове почуття гумору поєднується із любов'ю до доволі відвертих кадрів.
І ще: Без макіяжу: 46-річна Вікторія Бекхем показала, як насправді виглядає
Зараз зірка активно готується до нових проєктів, тож не могла не поділитись своїм незвичайним образом. Cardi B записала коротенький ролик, на якому вона позує у вбранні з ефектним декольте, а також з новим рожевим волоссям, яке зібрано у великі серця. За короткий час допис зібрав більше як 11 мільйонів переглядів та ще майже 50 тисяч коментарів з компліментами.
Читайте також: Східна красуня: сексуальна Демі Роуз похизувалась пишними формами (18+)
-
11:50Які продукти здатні посилити відчуття тривоги
-
11:16Магнітні бурі у вересні 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
10:52Селена Гомес звабливо продає морозиво: тизер нового кліпу
-
10:20Дизайнер створив спецодяг для походу за продуктами: відео
-
09:49THE HARDKISS – Кобра: дивіться новий епічний кліп на пісню з MONATIK
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 серпня
-
08:55Глибоке декольте і епічна зачіска: курйозна Cardi B вразила новим образом
-
08:26Прості поради, як кинути курити і не набрати вагу
-
07:59Фахівці створили алгоритм для автоматичного аналізу сновидінь
-
07:33У Tesla виявили новий глюк: він дозволяє керувати чужими автомобілями
-
07:12Погода в Україні 27 серпня: у яких областях пройдуть дощі
- 26 серпня
-
21:53Експерти розповіли, чи корисно спати на лівому боці
-
21:22З'явилась свіжа карта жіночих і чоловічих ерогенних зон: гайда вивчати разом
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:0027 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:42Краще б з'їв: ентузіаст зробив з кавуна ігрову приставку
-
20:21У Таїланді можуть з'явитися в'язниці для туристів
-
19:5360-річний Антоніо Бандерас розповів, що вилікувався від COVID-19
-
19:44Як склянка води вранці впливає на організм: відповідь вчених
-
19:24Росте ангел: Джіджі Хадід поділилась вагітними світлинами в мережі
-
19:17Жорсткі правила для продавців одягу в Сінгапурі шокували мережу
-
18:54Представлено найшвидший і найпотужніший британський кросовер
-
18:46Австралійка кинула пити і вразила своїм перевтіленням
-
18:35З 1 вересня! Найкращі привітання з Днем знань і Першим дзвоником 2020
-
11:16Магнітні бурі у вересні 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 серпня
-
07:12Погода в Україні 27 серпня: у яких областях пройдуть дощі
- 26 серпня
-
21:22З'явилась свіжа карта жіночих і чоловічих ерогенних зон: гайда вивчати разом
-
17:40В Україні ми говоримо так: добірка кумедних мемів, які смішні, бо правдиві
-
14:40В Україні продовжили карантин і заборонили в'їзд іноземцям: нові правила
-
11:00Всесвітній день собак: Вгадай породу хвостатих акторів!
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 серпня
-
07:17Погода в Україні 26 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 25 серпня
-
20:45ШАХТАР ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись фінал Суперкубку України-2020
-
19:23Шльопали ушльопки: які пісні були зайвими на концерті до Дня Незалежності України
-
16:10Повний фарш: представлено рейтинг автомобілів з найкращими технічними рішеннями
-
13:13ТЕСТ: Перевір, чи знаєш сленг з 90-х
-
11:30Коли ми станем собою: Океан Ельзи випустив нову довгоочікувану пісню
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 серпня
- 24 серпня
-
21:0025 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:20Як виглядав Хрещатик в кінці XIX століття
-
15:13Фото спеціально для тих, хто вважає, що маски не допомагають: експеримент мікробіолога
-
12:16Найкращі вітання з Днем Незалежності від українських зірок: святкова добірка
-
10:30ТЕСТ на День Незалежності: наскільки добре ти знаєш Україну?
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 серпня
- 23 серпня
-
21:47У ВООЗ розповіли, чи потрібно носити маски дітям
-
18:50Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Авалон Надфалусі з зовнішністю Барбі (18+)
-
15:51Як носити та з чим поєднувати чоловічі шорти: 10 модних ідей у фото
-
13:48Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус: що відомо про її стан