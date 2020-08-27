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Глибоке декольте і епічна зачіска: курйозна Cardi B вразила новим образом

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Cardi B змінила образ - фото 1
Cardi B змінила образ / instagram.com/iamcardib

Популярна реп-виконавиця Cardi B обожнює бути в центрі уваги, тож цього разу вирішила ще поекспериментувати зі своїм виглядом. Звісно ж, без спокусливого вбрання та яскравого волосся не обійшлось.

27-річна зірка хіп-хопу Cardi B активно займається своїм профілем в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 71 мільйон користувачів. Тут вона ділиться не лише своєю творчістю, а й буднями. А чудове почуття гумору поєднується із любов'ю до доволі відвертих кадрів.

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Зараз зірка активно готується до нових проєктів, тож не могла не поділитись своїм незвичайним образом. Cardi B записала коротенький ролик, на якому вона позує у вбранні з ефектним декольте, а також з новим рожевим волоссям, яке зібрано у великі серця. За короткий час допис зібрав більше як 11 мільйонів переглядів та ще майже 50 тисяч коментарів з компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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