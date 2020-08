Зірка Сексу у великому місті знялась для "активістського" номера Vogue Czechoslovakia

У серпні двадцять шість версій Vogue анонсували спільний глобальний проєкт, присвячений надії. Команда Vogue Czechoslovakia вирішила висловити її через активізм, зробивши героїнею однієї з обкладинок актрису і колишнього кандидата на пост губернатора Нью-Йорка Синтію Ніксон.

Зірка популярного серіалу "Секс у великому місті" постала на обкладинці в образі розкутої черниці.

"Той, хто врятував одну душу немов рятує весь світ. Чи можемо ми простягнути руку допомоги, коли це необхідно? Чи можемо ми боротися за права тих, у кого їх немає? Кожен з нас здатний на більші зміни, ніж ми готові визнати. Актриса Синтія Ніксон відрізняється ще активнішою позицією, ніж її персонаж з "Сексу у великому місті", що зробив її знаменитою. Кандидат на пост губернатора Нью-Йорка, лауреат премії Єльського університету і премії Human Rights Campaign", – йдеться в інстаграм-акаунті журналу.

На обкладинці Ніксон позує поруч з дитиною, а її образ і поза нагадують про релігійне мистецтво. Зображення перекриває слоган: "We Should All Be Activists" ("Ми всі повинні бути активістами").

Нагадаємо, в лютому Синтія Ніксон з'явилася у відеоролику журналу Girls.Girls.Girls. Для нього вона прочитала поему Камілли Рейнвілл "Be a Lady They Said" ("Будь леді, говорили вони"), що критикує подвійні стандарти, з якими постійно змушені боротися жінки.

