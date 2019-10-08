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Найкращі пісні останнього десятиліття: рейтинг ТОП 200 хітів

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Beyoncé у кліпі Formation - фото 1
Beyoncé у кліпі Formation

Впливовий музичний сайт Pitchfork підбивав підсумки десятиліття! Видання опублікувало список 200 найкращих пісень, які вийшли з 2010 по 2019 рік. Зацініть!

Перше місце в рейтингу Pitchfork посіла композиція "Alright" з альбому американського репера Кендріка Ламара "To Pimp a Butterfly" 2015 року.

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На другій позиції – трек "Oblivion" канадської співачки Граймс з її альбому "Visions" 2012 року.

Замикає трійку лідерів шведська співачка Робін з піснею "Dancing on My Own" (альбом "Body Talk Pt 1" 2010 року).

У першу десятку також потрапили пісні "Formation" Бейонсе, "Thinking About You" Френка Оушена, "212" Азіль Бенкс, "Your Best American Girl" Міцкі, "Cranes in the Sky" Соланж, "Video Games" Лани Дель Рей і "XO Tour Llif3" Ліл Узі Верта.

Загалом плейлист з 200 треків можна послухати в Apple Music і Spotify – це майже 15 годин музики! Слухайте і насолоджуйтесь стовідсотковими хітами на МАКСИМУМ:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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