Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження

Навіть якщо пісня є твоєю ровесницею, це не значить, що ти її не знаєш, адже справжні хіти залишилися популярними й донині. Шукай сингл, який всі слухали в той рік, коли ти народився, та співай його разом з нами!

Пісня стає хітом, коли вона тримається в хіт-парадах по кілька тижнів, а потім її впізнають з покоління в покоління. Слухай сингли, які підкорили світ в період з 1975 по 2000 роки і вже давно стали класикою.

Bon Jovi – It's My Life (2000)

Ця пісня очолювала чарти багатьох країн, хоча в США зупинилася тільки на 33 місці. І хоча американці не до кінця оцінили хітяру – це не завадило їй стати улюбленою рок-композицією нашого часу.

Брітні Спірс – Baby One More Time (1999)

Першою композицією Брітні Спірс була зовсім не Oops! I Did It Again, а Baby One More Time. Саме після виходу цього синглу співачка вмить стала кумиром мільйонів і її намагалися наслідувати всі школярки.

Селін Діон – My Heart Will Go On (1998)

Це та сама пісня з фільму "Титанік", під яку плакали всі.

No Doubt – Do not Speak (1997)

Навіть якщо ви вже не пам'ятаєте ска-панк-групу No Doubt, то її солістку Гвен Стефані точно знаєте! Зараз вона популярна сольна виконавиця, але віддані фанати з 90-х люблять її, передусім, за пісні Do not Speak.

Spice Girls – Wannabe (1996)

Ці п'ять дівчат звели з розуму не тільки Великобританію, але і всю земну кулю. Вони стали справжнімим секс-символами дев'яностих. Отже, 1996 рік: "So tell me what you want, what you really, really want".

Scatman John – Scatman (1995)

Той випадок, коли артист зумів перетворити свій недолік на головне достоїнство і зробити успішну кар'єру завдяки заїканню. Знайомтеся – Скетмен Джон, він же Джон Поул Ларкін, і без нього 90-і просто неможливо уявити. "Скі-па-па-пара-пам"...

Los Del Rio – Macarena (1994)

Ми впевнені, що ви і зараз пам'ятайте рухи танцю з кліпу Macarena. Спробуєте повторити?

Haddaway – What Is Love (1993)

Ця пісня була №1 на всіх вечірках і дискотеках. Як не дивно, але і зараз вона звучить дуже сучасно.

Вітні Х'юстон – I Will Always Love You (1992)

Пам'ятаєте фільм "Особистий охоронець" (The Bodyguard) з Вітні Х'юстон і Кевіном Костнером? Саме там композиція I Will Always Love You прозвучала вперше і стала хітом. Потім Х'юстон намагалися переспівати багато артистів, але, як не крути, оригінал все одно звучить найяскравіше.

Nirvana – Smells Like Teen Spirit (1991)

Історія безсмертної пісні безсмертного Курта Кобейна дуже цікава. Одного разу його подруга написала на стіні його будинку фразу "Kurt smells like teen spirit" ("Курт пахне Teen Spirit'ом"), маючи на увазі, що від Кобейна несе дезодорантом його дівчини. Але Кобейн сприйняв її слова буквально – "Від Курта віє підлітковим духом", адже не знав про цей бренд. Музиканту сподобався бунтарський підтекст вислову, тож він використовував його в пісні. Звісно, шалена популярність хіта зробила дезодорант Teen Spirit лідером продажів, хоча Курт не отримав від мимовільної реклами ні копійки.

Vaya Con Dios – Nah Neh Nah (1990)

Можна не розуміти, що співає солістка бельгійської групи Vaya Con Dios, головне – встигати підспівувати "Хей-на-на-на! Хей-на-на-на!".

Сем Браун – Stop (1989)

Цю неймовірно чуттєву композицію британської співачки Сем Браун ви точно повинні пам'ятати. І не подобатися вона просто не може! "All that I have is all that you've given me ..."

Стінг – Englishman In New York (1988)

Красива мелодія, красиві слова, красивий голос Стінга... А кліп можна дивитися вічно!

Guns N 'Roses – Welcome To The Jungle (1987)

Хіт-прорив для Guns N 'Roses! Ця стилістична суміш з року, панку і металу відразу після виходу стала гімном свого часу. А в 2009 році експерти назвали Welcome To The Jungle найкращою хард-рок піснею всіх часів і народів.

Кріс де Бург – Lady In Red (1986)

Композиція британця давно стала класикою, а в рік прем'єри її наспівували всі.

Modern Talking – You're My Heart, You're My Soul (1985)

Саме цей безсмертний хіт зробив німецький дует шалено популярним в усьому світі. Одразу після нього хлопці видали ще один хіт № 1 "You Can Win, If You Want", а їхній дебютний лонгплей під назвою "The First Album" одразу став золотим, а потім і платиновим. Відтоді Modern Talking отримали заслужене звання королів диско.

Стіві Вандер – I Just Called To Say I Love You (1984)

Пісня-освідчення від Стіва Вандера вважається найбільш романтичною серед усіх хітів. Тільки уявіть, скільки пар під неї закохувалися, цілувалися та "робили нових людей" ;)

Eurythmics – Sweet Dreams (1983)

Одна з найбільш епатажних груп 80-х зі своїм хітом Sweet Dreams не могла не потрапити в наш список. До речі, а ви дивилися кліп на цю пісню? Радимо!

Адріано Челентано – Uh ... uh ... (1982)

У 80-х в Адріано Челентано були закохані чи не всі жінки. А його найпопулярнішим хітом стала пісня, яку він співав у фільмі "Бінго-Бонго".

Філ Коллінз – In The Air Tonight (1981)

Найпопулярніша пісня Філа Коллінза звучить в картині "Ризикований бізнес" з Томом Крузом.

Барбра Стрейзанд – Woman In Love (1980)

Ще кілька років тому цей хіт Барбри Стрейзанд був неофіційним гімном всіх закоханих жінок світу. Не вірите? Вслухайтеся в слова!

Eruption – One Way Ticket (1979)

Історія цієї композиції тягнеться ще з 1959 року! Саме тоді її випустив американський артист Ніл Седака. У 1968-му з'явилася радянська версія пісні "Синий иней". Нове дихання, нову обробку та навіть назву One Way Ticket отримала в 79-му: тоді німецький продюсер Френк Фаріа додав у сингл модні диско-ритми, придумав протяжний вступ та вставив рефрен "Ван Вей Тікет! Ван Вей Тікет!", який досі був відсутній. Вуаля – новий хіт!

Глорія Гейнор – I Will Survive (1978)

Хіту Глорії Гейнор, складно повірити, уже 40 років! А він до цих пір не втрачає актуальності. А скільки кавер-версій на нього було записано ...

Queen – We Will Rock You (1977)

Запальні ритми "We Will Rock You" знайомі кожному спортсмену або вболівальнику, навіть якщо він байдужий до творчості рок-групи Queen. Готові тупотіти ногами та плескати в долоні?

Boney M. – Sunny (1976)

Цей хіт музикант Боббі Хебб випустив ще в 1963 році, але пісня отримала широку популярність в 1976 році, коли свою версію композиції записала німецька група Boney M.

ABBA – Mamma Mia (1975)

Саме в 75-му культова шведська четвірка підтвердила, що ABBA – не гурт-"одноденка", а виняткове явище в історії світової музики. Музиканти випустили три хіти за рік, але найбільше слухачі полюбили саме Mamma Mia.

