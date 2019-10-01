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Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
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У Міжнародний день музики ми вирішили здійснити екскурс в історію української музики. Ліричні балади, запальні хіти, романтичні пісні та потужні рок-треки – дізнайся, що ж слухали в рік, коли ти народився!
Ми переслухали найпопулярніші українські пісні за останні 40 років та обрали найкращі хіти! Шукай потрібний рік, тисни на нього та за один клік дізнавайся трек твого року народження.
Музика 1970-1979
Музика 1980-1989
Музика 1990-1999
Музика 2000-2010
Звісно, всі круті пісні не потрапили в добірку, тож якщо ти знаєш, що в рік твого народження вийшли й інші хіти, – неодмінно пиши про це в коментарях, ми залюбки послухаємо твої варіанти ;)
Це цікаво: Яка зарубіжна пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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