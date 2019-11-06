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Моделі 90-х: як змінилася польська спокусниця Аня Рубік (18+)
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Аня Рубік – головна сучасна муза знаменитого бренду Saint Laurent, красуня з Польщі і одна з найкращих моделей кінця 90-х. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає зараз у свої 36 років!
У дитинстві майбутня топмодель Аня Рубік багато подорожувала – через складну політичну ситуацію в Польщі родина була змушена переїжджати з місця на місце – і побувала в Греції, Канаді, Франції та Південній Африці.
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Нарешті, в 1992 році, не знайшовши притулку в чужих краях, Аня з батьками повернулася на батьківщину, де за цей час країна встала на демократичні рейки. З юних років майбутня зірка мріяла про подіум. Рубік постійно брала участь в конкурсах краси, і удача усміхнулася їй: 13-річна Аня потрапила в рекламу французького взуттєвого бренду. Цей успіх приніс їй заповітні пропозиції про співпрацю з французькими журналами Vogue, V Magazine, Numero. Дівчина з легкістю погодилася знову змінити місце проживання і вирушила в Париж. Там вона закінчила середню школу.
Спеціальний модельний агент з Франції помітив юну красуню і привів її в модельний бізнес. Тоді Аня була ще школяркою і під час канікул, вона підробляла моделлю. Дебютний рік в модельній кар'єрі Рубік – 1999. Аня показувала на подіумі одяг з колекцій: Nina Ricci, Rochas і навіть Paco Rabanne. Стрімкий розвиток кар'єри моделі почався після її переїзду в Нью-Йорк у 2002 році.
Після її переїзду до Сполучених Штатів, Рубік почали запрошувати на покази мод Stella McCartney і Jil Sande. Неймовірно родючим для польської моделі ставати 2005 рік. Рубік прикрашає відразу кілька обкладинок популярних глянцевих видань. Вона знімається в рекламній компанії Chloé.
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Топмодель працювала з багатьма відомими брендами. Завдяки цьому в рейтингу найбільш високооплачуваних моделей, дівчина на вісімнадцятому місці. Авторитетний інтернет-ресурс mopdels.com розмістив Аню Рубік в категорію моделей під назвою "Ікона індустрії".
Гарячі фото Ані Рубік 18+
Крім цього Аня Рубік часто брала участь в зйомках для статей, що з'явилися у французькому Vogue, W, Self Service і Pop magazine. Іспанський, французький, австралійський і японський Vogue, а також Numero і i-D поміщають фотографію моделі на обкладинку.
Вперше я побувала в Лондоні, коли я була маленька, разом зі школою, тому тоді я подивилася пам'ятки, їздила на екскурсії, відвідала кілька музеїв. Я люблю Лондон, він має абсолютно інші вібрації ніж Нью-Йорк
Січень 2012 запам'ятався відкриттям Рубік показу колекції Haute couture від Elie Saab в Парижі. Тоді стаття з фотографіями дівчини з'являється в Vogue. У березневих номерах французької та японської версії журналу також були опубліковані фотосесії за участю моделі. Аня Рубік бере участь у весняних рекламних кампаніях Balmain, Giuseppe Zanotti і Karl by Karl Lagerfeld, а Глен Лачфорд знімає модель для весняного випуску Self Service.
Журнал Vogue Paris оголосив Рубік однією з 30 кращих топмоделей кінця 90-х початку 2000-х. Станом на травень 2012 вона на третьому місці після Наташі Полі і Джоан Смолс в списку 50 топмоделей і є 18-ю в рейтингу найбільш високооплачуваних моделей.
Я намагаюся бути у формі, треба бути стрункою, щоб брати участь в сезонних показах і тривалих зйомках, тому я їм якомога кориснішу їжу. Коли у мене є час, я бігаю
Вірна своїй професії, Аня Рубік і в любовній сфері відрізняється відданістю. У 2010 році, на Різдво, вона заручилася зі своїм давнім бойфрендом, манекенником Сашком Князевичем з Сербії. Пара одружилася влітку 2011 року на Майорці. Закоханих можна помітити не тільки на знімках папараці, а й в рекламі аромату DKNY і ювелірного бренду Apart.
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