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Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+)

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Спокуслива Джері Холл - фото 1
Спокуслива Джері Холл / societychronicles

Джері Холл – американська топмодель і актриса, яка з самого дитинства мріяла про модельну кар'єру. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає сьогодні у свої 63 роки!

Американська модель і актриса Джері Холл відома ще й завдяки своїм тривалим стосункам з легендарним англійським рок-музикантом Міком Джаггером, від якого вона народила чотирьох дітей.

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Одного разу, загоряючи на березі Сан-Тропе, Холл потрапила в поле зору фешн-агента Клода Хаддада. Завдяки цій зустрічі Холл переїхала в Париж, де ділила свою квартиру зі співачкою Грейс Джонс, яка тоді теж була моделлю, і на всю котушку розчинялася в нічному житті головної перлини Франції. Разом з Джонс вони часто виступали в сумнівних кабаре і на такого ж формату вечірках, поки в 1975 Холл не з`явилася в образі русалки на обкладинці альбому Siren групи Roxy Music. Через п'ять місяців лідируючий вокаліст групи, Брайен Феррі, подарував Холл обручку...

Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+) - фото 361892
Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+) - фото 361887

Все дитинство я читала модні глянці, милувалася манекенницями та мріяла пов'язати своє життя зі світом високої моди

Поки Феррі і Холл були разом, вона знялася в кліпі на його сольний хіт Let's Stick Together в 1976, потім красувалася на цілих сорока обкладинках модних журналів, включаючи італійський Vogue і Cosmopolitan. У 1977 її доходи перевищували поріг в тисячу доларів на день! Так, блондинка з довгим волоссям і зростом в шість футів стала на той період часу однією з найбільш завидних фотомоделей. У цьому ж 1997 Холл зустріла фронтмена Rolling Stones Міка Джаггера на одному зі званих обідів в Манхеттені, заради якого, зрештою, кинула Брайена Феррі.

Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+) - фото 361893
Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+) - фото 361894
Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+) - фото 361885
Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+) - фото 361888

У 1985 році дівчина написала власну біографію і видала її назвавши Tall Tales. Як пізніше вона сама зізналася, робота моделі стала для неї не такою важливою, тому практично 10 років її фото ніде не були опубліковані. Зате Джері встигла засвітитися в кінокартинах Бетмен і Принцеса Карабу, хоч і не в головних ролях, але їй все ж вдалося потрапити на екрани телевізорів у новому амплуа.

Гарячі фото Джері Холл 18+

Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+) - фото 361876

Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+) - фото 361877

Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+) - фото 361878

Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+) - фото 361880

Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+) - фото 361881

Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+) - фото 361882

Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+) - фото 361895
Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+) - фото 361896

У 2005 році дівчина стає зіркою нового грандіозного шоу Kept, де 12 одиноких чоловіків намагалися підкорити серце красуні. Щоб знайти собі гідного чоловіка, Джері влаштовувала справжні змагання, в яких необхідно було проявити спортивні, кулінарні навички і все заради того, щоб здобути прихильність зірки. Після того, як шоу добігло кінця переможець дав інтерв'ю, в якому зізнався:

На жаль, це була всього лише гра, адже мені навіть не дозволили побачитися зі своїм "призом", не кажучи вже про стосунки

Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+) - фото 361897

Холл брала участь в частині туру кампанії Levitra, допомагаючи жінкам "починати бесіди" з їх партнером для обговорення та вирішення проблем еректильної дисфункції. Також Холл вивчала кабалу. Наразі вона не сидить вдома, а активно продовжує працювати в модельному бізнесі. Наприклад, зовсім нещодавно прекрасна дама знялася разом зі своїми дочками для модного глянцю Vogue.

Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+) - фото 361891
Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+) - фото 361883
Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+) - фото 361898

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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