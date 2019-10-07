Моделі 90-х: як змінилася "Крихітка на мільярд" Ліза Фонсагрівс (18+)

Ікона моди, світська левиця, шведська манекенниця і танцівниця Ліза Фонсагрівс стала першою моделлю в світі з приставкою "супер", сотні разів з'являлася на обкладинках модних журналів, а також зуміла затриматися в професії майже на тридцять років!

Знайомтеся, це Ліза Фонсагрівс – американська модель, перша супермодель у світі. У 40-х роках вона була головною музою дизайнерів і першою зіркою журналу Vogue.

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Її знімки з'являлися на обкладинці видання Vogue понад 200 разів. Фонсагрівс знімалася для багатьох журналів, а її кар'єра як моделі почалася зовсім випадково, коли її чоловік відніс її знімки в Vogue. Може, Фонсагрівс могла стати знаменитою танцівницею, якби не доленосна зустріч. Якось раз Ліза поверталася з уроку танців і зіткнулася в ліфті з фотографом Віллі Мейволдом. Зачарований красою Лізи, Мейволд запросив її взяти участь в модному показі капелюхів.

Під час демонстрації головних уборів Фернан зробив кілька фотографій дружини, які пізніше відніс до редакції Vogue. З цього і почалася модельна кар'єра Лізи Фонсагрівс. Також вона знімалася для Time, Vanity Fair і Harper's Bazaar.

Почавши займатися модельним бізнесом в 25 років, володарка прекрасного обличчя, спокусливої фігури, танцювальної грації і аристократичних манер затрималася в індустрії краси до кінця 1950-х і власного п'ятдесятиріччя. Неймовірне довголіття для манекенниці, яка залишила подіум тільки після народження другої дитини, щоб остаточно присвятити себе сім'ї.

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Коли почалася Друга світова війна, Ліза і Фернан переїхали до Америки. Стосунки пари були вже не такими міцними, вони поступово віддалялися один від одного. У 1947 році Vogue попросив фотографа Ірвіна Пенна зробити груповий портрет дванадцяти найбільш затребуваних моделей цього року, серед них була і Ліза Фонсагрівс. Так Ліза зустріла свого другого чоловіка. Їх шлюб тривав 42 роки, до самої смерті Лізи.

Спокусливі фото Лізи Фонсагрівс 18+

Ліза Фонсагрівс була тією, яку з захопленням знімали Вільям Кляін, Ман Рей, Ірвінг Пенн і Ервін Блюмененфелд, а такі журнали як Life, Time, Town & Country, Vanity Fair і Vogue билися за право помістити її на обкладинку.

Навіть після того, як Ліза Фонсагрівс завершила кар'єру в 50-х, Ірвін продовжував її фотографувати. Такою вона і запам'ятатися нам: першою супермоделлю, "Крихіткою на мільярд" і жінкою, яка залишалася красивою, навіть танцюючи на кухні.

Ліза Фонсагрівс померла в 1992 році, у віці 80 років. Її кар'єра моделі й досі вважається однією з найбільш тривалих, адже всім відомо, що в цій індустрії "на пенсію" йдуть дуже рано.

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