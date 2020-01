Колір з інших світів: трейлер фільму з Ніколасом Кейджем за Лавкрафтом

У мережі з'явився трейлер до нового фільму "Колір з інших світів" (The Colour Out of Space) за мотивами однойменної книги Говарда Лавкрафта. Головну роль у хорорі зіграв Ніколас Кейдж. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На Youtube-каналі видання IGN опублікували перший трейлер до нового фантастичного хорору "Колір з інших світів" (The Colour Out of Space), який базується на романі Лавкрафта. Прем'єра стрічки запланована вже на 14 лютого.

Вже не вперше творчістю Лавкрафта надихаються режисери, адже у 2018 році у світ вийшла стрічка "Анігіляція" з Наталі Портман. Однак цього разу кінорежисер Річард Стенлі ("Тіло", "Покинутий дім") вирішив разом з Елайджею Вудом зняти реальний хорор. А вишенькою на цьому торті став Ніколас Кейдж, який виконав головну роль.

Сюжет стрічки розповідає про те, як поблизу невеликої ферми падає дивний метеорит. Рожина, яка нещодавно перебралась у це спокійне місце, навіть не підозрює, що камінь з космосу може бути якоюсь істотою. Але з часмо все на фермі змінюється: рослини, тварини і навіть самі люди.

Колір з інших світів 2020, дивитись трейлер фільму онлайн:

