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Шалений Майлз: трейлер епічного фільму з Редкліффом, який став мемом

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Шалений Майлз, дивитись трейлер фільму онлайн - фото 1
Шалений Майлз, дивитись трейлер фільму онлайн

У мережі з'явився перший трейлер до комедійного бойовика Шалений Майлз (Guns Akimbo), де головну роль виконав Деніел Редкліфф. Стрічка встигла стати мемом ще до того, як з'явилось промо. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Телекомпанія Madman Films нарешті пояснила дивацький вигляд Деніела Редкліффа, який став причиною сотень моментів у соцмережах ще у минулому році. Фанатів хвилювало, чому зірка Поттера розгулює вулицями у халаті, кумедних домашніх капцях та з пістолетами у руках. І нарешті відповідь є: такий образ його героя у новому фільмі "Шалений Майлз" (Guns Akimbo), дата виходу якого запланована на 28 лютого.

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Сюжет розповідає про розробника ігор Майлза, який проводить своє життя між не надто перспективною роботою та відкладанням коштів на прекрасну, але колишню дівчину Нову. Однак якось все кардинально змінюється, адже Майлза реєструють на темному веб-сайті, де незнайомці змушені битись за можливість вижити. А все це демонструється у прямому ефірі. Учасників ж обирає таємна банда під назвою "СКІМЗ". Тепер життя хлопця точно важко назвати нудним.

У головних ролях: Деніел Редкліфф, Нед Деннехі, Самара Вівінг та інші.

Шалений Майлз, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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