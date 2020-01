Подружка Джокера і амазонка: які фільми за коміксами DC вийдуть у 2020

Фільми кіновсесвіту DC продовжують виходити на екранах, намагаючись скласти конкуренцію Marvel. Чи вдасться їм поставити нову планку у цьому році? Розповідаємо, які стрічки за коміксами DC заплановані на 2020 рік.

Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)

Оригінальна назва мовою фільму: Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

Жанр: пригоди, бойовик

Країна: США

Режисер: Кеті Янь

У головних ролях: Марго Роббі, Джерні Смоллетт-Белл, Мері Елізабет Вінстед, Юен Мак-Грегор

Тривалість: 100 хв.

Коли: з 6 лютого 2020

Харлі Квін повертається і хоче довести, що вже давно не просто "подружка Джокера". Тому вона збирає справді жіночу банду разом з Мисливицею, Чорною Канарейкою та детективом Рене Монтойя, щоб показати, що вони головні у Готемі. А новим антагоністом стане кримінальний бос Чорна маска. Сподіваємось, що нова стрічка знову не розібє серця шанувальників коміксів DC, як це трапилось і з Загоном самогубців.

Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін), дивитись трейлер фільму онлайн:

Диво-жінка 1984

Оригінальна назва мовою фільму: Wonder Woman 1984

Жанр: пригоди, фентезі, бойовик

Країна: США

Режисер: Петті Дженкінс

У головних ролях: Галь Гадот, Кріс Пайн, Крістен Віг, Лінда Картер, Педро Паскаль

Тривалість: 100 хв.

Коли: з 4 червня 2020

Події сиквелу розгортаються у 1984 році, як зрозуміло за назвою, коли круто одягати піджаки з широкими плечима, гуляти у футуристичних (на той час) торгових центрах та слухати New Order, трек яких і звучить на промо. І поки глядачі знаходять схожість в атмосфері з серіалом "Дивні дива", сама героїня знаходить нового ворога - бізнесмена Лорда, який бажає стати богом. А приємним бонусом стає коханий Діани, якому якось вдалось пройти крізь час, щоб бути поряд з нею.

Диво-жінка 1984, дивитись трейлер фільму онлайн:

Відзначимо, що далі на екранах вийдуть такі фільми DC:

Бетмен – 25 червня 2021

– 25 червня 2021 Загін Самогубців 2 – 6 серпня2021

– 6 серпня2021 Аквамен 2 – 16 грудня 2022

