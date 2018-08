Фотограф показав життя балерин за лаштунками

Закулісні фотографії балетної трупи на гастролях в Лондоні зроблені в період з 1992 по 2016 рік.

Знімки принесли фотографу Олександру Гусову міжнародну славу. Створення цієї видатної чорно-білої серії почалося в 1992 році як особистий проект, коли Гусов опинився за лаштунками лондонського Альберт-Холу.

І ще: Роботи одного з найвідоміших вуличних художників

Так, з балету почався шлях у фотографії людини, яка поїхала в 1989 році до Лондона, де, змінивши багато професій, він влаштувався на роботу в фотомайстерню Роя Снелла. Це дало Гусову можливість не тільки познайомитися з відомими британськими фотографами, але і використовувати студію для роботи над власними проектами.

Після публікації балетних знімків в одному з найавторитетніших фотожурналів, в The British Journal of Photography, пропозиції про співробітництво так і посипалися до фотографа. Пізніше він знімав для Daily Telegraph, The Times, Vogue, The Wall Street Journal, The Guardian.

Фотограф показав життя балерин за лаштунками

Фотограф показав життя балерин за лаштунками

Фотограф показав життя балерин за лаштунками

Фотограф показав життя балерин за лаштунками

Фотограф показав життя балерин за лаштунками

Фотограф показав життя балерин за лаштунками

Фотограф показав життя балерин за лаштунками

Фотограф показав життя балерин за лаштунками

Фотограф показав життя балерин за лаштунками

Читайте також: Так виглядає найбільший льодовик в Альпах: запаморочливі фото