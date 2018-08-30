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Фотограф показав життя балерин за лаштунками

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Пізніше Гусов знімав для Daily Telegraph, The Times, Vogue - фото 1
Пізніше Гусов знімав для Daily Telegraph, The Times, Vogue / instagram

Закулісні фотографії балетної трупи на гастролях в Лондоні зроблені в період з 1992 по 2016 рік.

Знімки принесли фотографу Олександру Гусову міжнародну славу. Створення цієї видатної чорно-білої серії почалося в 1992 році як особистий проект, коли Гусов опинився за лаштунками лондонського Альберт-Холу.

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Так, з балету почався шлях у фотографії людини, яка поїхала в 1989 році до Лондона, де, змінивши багато професій, він влаштувався на роботу в фотомайстерню Роя Снелла. Це дало Гусову можливість не тільки познайомитися з відомими британськими фотографами, але і використовувати студію для роботи над власними проектами.

Після публікації балетних знімків в одному з найавторитетніших фотожурналів, в The British Journal of Photography, пропозиції про співробітництво так і посипалися до фотографа. Пізніше він знімав для Daily Telegraph, The Times, Vogue, The Wall Street Journal, The Guardian.

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Фотограф показав життя балерин за лаштунками
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Фотограф показав життя балерин за лаштунками
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Фотограф показав життя балерин за лаштунками
Фотограф показав життя балерин за лаштунками - фото 273083
Фотограф показав життя балерин за лаштунками
Фотограф показав життя балерин за лаштунками - фото 273082
Фотограф показав життя балерин за лаштунками
Фотограф показав життя балерин за лаштунками - фото 273081
Фотограф показав життя балерин за лаштунками
Фотограф показав життя балерин за лаштунками - фото 273093
Фотограф показав життя балерин за лаштунками
Фотограф показав життя балерин за лаштунками - фото 273094
Фотограф показав життя балерин за лаштунками
Фотограф показав життя балерин за лаштунками - фото 273095
Фотограф показав життя балерин за лаштунками

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Джерело: instagram
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