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З Днем ангела Ірини: прикольні смс привітання Ірі з іменинами
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Іменини Ірини відзначають 18 травня. З нагоди цього святи, ми підготували для вас найкращі привітання. Поздоровте своїх Іринок з Днем ангела!
День Ангела – чудове свято! Не забудьте привітати своїх Іринок з їх днем. Ми зібрали для вас привітання з іменинами українською мовою у віршах, прозі та в картинках, які точно змусять усміхнутися винуватиць свята! Надішліть Іринці найкращі поздоровлення від щирого серця!
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Привітання з Днем Ангела для Іринки своїми словами
Ірина, прийми найщиріші вітання з прекрасним днем – Днем Ангела! Щоб в цей святковий день прилетів твій янгол і приніс тобі щастя. Будь щаслива і нехай всі твої мрії здійсняться якомога швидше. Удачі тобі, а в душі нехай буде весна. Щоб усмішка не сходила з твого милого обличчя, а краса освітлювала всіх навколо. Щоб всі біди обминали тебе.
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Сьогодні день ангела Ірини! Ірина відрізняється вольовим характером, вона надзвичайно відповідальна, їй властиве почуття справедливості. Вітаємо з днем ангела настільки чудову людину й бажаємо їй залишатися такою ж прекрасною. Щоб твій ангел прилітав до тебе частіше, зберігав від всіх бід і оберігав від нещасть.
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День ангела сьогодні святкує мила дівчина, Ірина. Люди з цим ім'ям намагаються бути у гармонійних відносинах з собою та оточення, інтелектуально розвинені, начитані. Залишайся ж завжди такою ж прекрасною і милою дівчиною. Щоб ти завжди була під крильцем свого ангела-хранителя. Удачі, щастя, молодості та всього самого світлого.
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День ангела – день особливий! Сьогодні свято – іменини Ірини! Вітаємо від щирого серця і бажаємо тільки радісних миттєвостей, виконання всіх побажань і великої любові. Щоб ангел-хранитель оберігав кожну хвилину і приносив на крильці лише щастя. Будь завжди мила, гарна, енергійна, сильна, кохана – щодня і завжди. З днем ангела, Ірина, тебе!
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З іменинами, Ірина! З Днем ангела! Ірина означає "мир", "спокій". Завжди відповідальна. Бажаємо залишатися такою ж доброю і чудовою людиною. А сьогодні просто гарного настрою тобі. Нехай прилетить твій ангелик і виконає всі твої мрії. Щоб весь рік пройшов вдало до наступних іменин. Щоб була завжди веселою і життєрадісною. Щоб супроводжував успіх.
Поздоровлення з Іменинами Ірини у віршах
Вийшла дівчинка Іринка,
Погуляти на хвилинку,
А на носик їй із неба,
Впала дощику краплинка,
Подивилась вверх Іринка,
Лиш малесенька хмаринка,
А на ній немов крупинка,
Ангел гарний як дитинка,
Й білий-білий мов сніжинка.
Він сказав: давай дружити,
Я буду тебе любити,
Завжди буду захищати,
При потребі помагати,
А сьогодні в іменини,
Я вітаю з днем Ірини,
Хай життя буде, мов казка,
Бо з тобою – Божа ласка!
***
Бажаєм тільки радості в житті,
Вітаємо тебе з Днем Ангела Ірини,
Хай ангел береже тебе завжди,
І йде з тобою по життю стежини!
***
Хай Іру нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Найкращі вітання з днем ангела Іри,
Здоров'ячка, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Усе, що задумала, завжди збувається!
***
З Днем Ангела Ірину я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
Побажання для Іриночки: картинки на іменини
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