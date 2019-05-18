З Днем ангела Ірини: прикольні смс привітання Ірі з іменинами

Іменини Ірини відзначають 18 травня. З нагоди цього святи, ми підготували для вас найкращі привітання. Поздоровте своїх Іринок з Днем ангела!

День Ангела – чудове свято! Не забудьте привітати своїх Іринок з їх днем. Ми зібрали для вас привітання з іменинами українською мовою у віршах, прозі та в картинках, які точно змусять усміхнутися винуватиць свята! Надішліть Іринці найкращі поздоровлення від щирого серця!

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Привітання з Днем Ангела для Іринки своїми словами

Ірина, прийми найщиріші вітання з прекрасним днем ​​– Днем Ангела! Щоб в цей святковий день прилетів твій янгол і приніс тобі щастя. Будь щаслива і нехай всі твої мрії здійсняться якомога швидше. Удачі тобі, а в душі нехай буде весна. Щоб усмішка не сходила з твого милого обличчя, а краса освітлювала всіх навколо. Щоб всі біди обминали тебе.

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Сьогодні день ангела Ірини! Ірина відрізняється вольовим характером, вона надзвичайно відповідальна, їй властиве почуття справедливості. Вітаємо з днем ​​ангела настільки чудову людину й бажаємо їй залишатися такою ж прекрасною. Щоб твій ангел прилітав до тебе частіше, зберігав від всіх бід і оберігав від нещасть.

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День ангела сьогодні святкує мила дівчина, Ірина. Люди з цим ім'ям намагаються бути у гармонійних відносинах з собою та оточення, інтелектуально розвинені, начитані. Залишайся ж завжди такою ж прекрасною і милою дівчиною. Щоб ти завжди була під крильцем свого ангела-хранителя. Удачі, щастя, молодості та всього самого світлого.

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День ангела – день особливий! Сьогодні свято – іменини Ірини! Вітаємо від щирого серця і бажаємо тільки радісних миттєвостей, виконання всіх побажань і великої любові. Щоб ангел-хранитель оберігав кожну хвилину і приносив на крильці лише щастя. Будь завжди мила, гарна, енергійна, сильна, кохана – щодня і завжди. З днем ​​ангела, Ірина, тебе!

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З іменинами, Ірина! З Днем ангела! Ірина означає "мир", "спокій". Завжди відповідальна. Бажаємо залишатися такою ж доброю і чудовою людиною. А сьогодні просто гарного настрою тобі. Нехай прилетить твій ангелик і виконає всі твої мрії. Щоб весь рік пройшов вдало до наступних іменин. Щоб була завжди веселою і життєрадісною. Щоб супроводжував успіх.

букет для Іри

Поздоровлення з Іменинами Ірини у віршах

Вийшла дівчинка Іринка,

Погуляти на хвилинку,

А на носик їй із неба,

Впала дощику краплинка,

Подивилась вверх Іринка,

Лиш малесенька хмаринка,

А на ній немов крупинка,

Ангел гарний як дитинка,

Й білий-білий мов сніжинка.

Він сказав: давай дружити,

Я буду тебе любити,

Завжди буду захищати,

При потребі помагати,

А сьогодні в іменини,

Я вітаю з днем Ірини,

Хай життя буде, мов казка,

Бо з тобою – Божа ласка!

***

Бажаєм тільки радості в житті,

Вітаємо тебе з Днем Ангела Ірини,

Хай ангел береже тебе завжди,

І йде з тобою по життю стежини!

***

Хай Іру нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Найкращі вітання з днем ангела Іри,

Здоров'ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумала, завжди збувається!

***

З Днем Ангела Ірину я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

Побажання для Іриночки: картинки на іменини

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